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搶救老燈塔 佛州礁島群 150 年燈塔熄燈十年再度放光

編譯周芳苑／即時報導
這座破百年歷史的老燈塔全名是「鱷魚礁燈塔」(Alligator Reef Lighthouse)，在佛州門羅郡伊斯拉摩達(Islamorada)社區團體花費600萬元修復後，10月7日點亮全新太陽能燈，提醒大家老燈塔多年來的重任。美聯社
這座破百年歷史的老燈塔全名是「鱷魚礁燈塔」(Alligator Reef Lighthouse)，在佛州門羅郡伊斯拉摩達(Islamorada)社區團體花費600萬元修復後，10月7日點亮全新太陽能燈，提醒大家老燈塔多年來的重任。美聯社

佛羅里達州礁島群(Florida Keys)150 年老燈塔熄燈十年後，再度大放光明；這座老燈塔早在衛星導航(GPS)、聲納和其他技術出現前，引導無數船隻穿過險惡的佛羅里達珊瑚礁群，如今在全國致力搶救美國海岸一個多世紀的歷史燈塔之際，再度被點亮。

這座破百年歷史的老燈塔全名是「鱷魚礁燈塔」(Alligator Reef Lighthouse)，在佛州門羅郡伊斯拉摩達(Islamorada)社區團體花費600萬元修復後，10月7日點亮全新太陽能燈，提醒大家老燈塔多年來的重任。

「鱷魚礁燈塔」以 1822 年在礁石上擱淺沉沒的海軍縱帆船 「鱷魚號」（USS Alligator） 命名；2021年底接管「鱷魚礁燈塔」的「拯救鱷魚燈塔」(Save Alligator Lighthouse)執行董事迪克森(Rob Dixon) 說，鱷魚礁燈塔1873 年首次點亮，一路堅守崗位、直到2013年熄燈，十年後，「我們的自由女神像再次被點亮。」

鱷魚礁燈塔和佛州礁島群附近其他五座老燈塔是重要的海上導航設施，長久以來持續警告船隻遠離珊瑚礁；隨著現代衛星導航技術登場，開放水域的傳統燈塔顯得過時，傳統燈塔這類建築物正陸續被總務協會(General Services Association)廢棄。

鱷魚礁燈塔的詳細工程研究已完成，用以判定高腐蝕條件下多年後有哪些持續性的需求。

迪克森說，根據工程研究，大約需要六年、耗資500萬至600萬元才能拯救鱷魚礁燈塔，社區裡無人不想協助進行這項計劃。

迪克森表示，目前正進行募款，已籌集約50萬元，其中包括門羅郡旅遊發展委員會(Monroe County Tourist Development Council)提供的 21萬5000元。

佛羅里達州礁島群(Florida Keys)150 年老燈塔熄燈十年後，再度大放...
佛羅里達州礁島群(Florida Keys)150 年老燈塔熄燈十年後，再度大放光明。美聯社

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