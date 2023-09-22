做個乖孩子很重要？美國人反看重兒童這些特質

並非每個國家的所有父母都認為乖巧、有禮貌是孩子最重要的特質之一。Getty Images

每個父母都期望孩子乖巧、懂事嗎？事實上，並非每個國家的所有父母都認為這是最重要的事情之一。

倫敦國王學院（King's College London）本月發布的一份報告顯示，整體而言，美國成年人最不認為「有禮貌」是孩子一項特別重要的特質；2017年，僅有52%的美國成年人如此認為。這使得美國成為近年來接受調查的24個國家中，最不認同良好禮儀對孩子至關重要的國家。

數據顯示，與1990年相比，這一比率大幅下降，當時有76%的美國成年人表示，有禮貌是兒童必須具備的一項非常重要的素質。

這份由倫敦國王學院撰寫、題為「父母的優先事項：全球家長對養育子女的態度」（Parenting priorities: international attitudes towards raising children）的調查報告採用了規模最大的社會調查之一「世界價值觀調查」（World Values Survey）的最新數據，時間橫跨2017至2022年。

孩子是否乖巧的另一個衡量因素是，他們是否聽父母或其他成年人的話。但少有美國成年人認為聽話是孩子的關鍵特質；事實上，在所有國家中，聽話都遠遠落後於有禮貌。

乖巧、有禮貌之外

這項調查並不只探討孩子乖巧的特質，想像力、寬容和尊重他人、勤奮等品質也在調查之列。倫敦國王學院的報告共列出了11種特質。

美國在其中四項上名列前十，顯示美國是最重視孩子獨立性和勤奮的國家之一。68%的美國成年人認為，勤奮對孩子很重要，這一比率在24個受訪國家中排名第六，也是美國排名最高的類別。

美國進入前十名的第二個類別是獨立性。在接受調查的人中，56%的人說這是對孩子特別重要的特質，美國在此項排名中位列第七。

美國在想像力和宗教信仰上均排名前十，前者有30%的受訪者認為這是非常寶貴的特質，後者有32%受訪者認為十分重要；美國在這兩項排名中，分別位列第七和第十。

此外，在這項調查中，最常被認為特別重要的特質是寬容和尊重他人。在受訪者中，美國有71%的人認為這是孩子們應該具備的重要特質，排在第11位。