尋找化石 16歲女孩自家農場挖出3000萬年鯨魚頭骨

16歲的琳賽·史塔沃思是阿拉巴馬數學與科學高中11年級生，自她有記憶以來，就一直在自家的土地上收集化石。取自ASMS

阿拉巴馬數學與科學高中（Alabama School of Math and Science, ASMS）日前在一份新聞稿中指出，該校一名高中生和她的生物老師最近在門羅縣（Monroe County）該學生家中所擁有的農場裡發現了一具距今3000萬年前的鯨魚骨骼化石。

這具可能是阿拉巴馬州 首次發現的鯨魚化石約有20 英尺長，至少需要三到四年的時間才能全部挖掘出土。

16歲的琳賽·史塔沃思（Lindsey Stallworth）是位於莫比爾（Mobile）的阿拉巴馬數學與科學高中11年級生，自她有記憶以來，就一直在自家的土地上收集化石。

該校生物老師安德魯·簡特瑞（Andrew Gentry）是名古生物學家，從年幼時期就開始研究阿拉巴馬州的化石，也是學校傑出三人小組之一。史塔沃思將她收集的一些化石帶到學校，看看老師能否告訴她更多關於這些化石的知識。

簡特瑞說，他一眼就認出了琳賽給他看的其中一個化石是沙魚牙齒，這激起他的興趣，想了解更多關於她在哪裡發現的細節。

史塔沃思和生物老師簡特瑞在6、7月的大部分時間，都小心翼翼地挖掘這些化石遺骸。取自ASMS

暑假一開始，簡特瑞便前往史塔沃思家的農場。他說，農場裡化石的數量和種類都讓他大吃一驚。他說，他在阿拉巴馬州收集化石超過30年，這是他所見過的最好的化石遺址之一。

經過數小時搜尋，簡特瑞說，他注意到一小塊骨頭化石散落在小山坡上。他循著骨頭碎片的蹤跡爬上山坡，發現了幾塊從土壤中露出來的大塊化石。

簡特瑞、史塔沃思和幾名助手在6、7月的大部分時間，都小心翼翼地挖掘這些化石遺骸，並將它們運回學校新落成的創客空間（Makerspace）。

由於鯨魚體型龐大，研究小組目前只找到了頭骨，計畫等明年夏天再去挖掘更多的骨架。

受惠於該校為成績優異學生提供的「研究生計畫」（Research Fellows Program），史塔沃思可以和簡特瑞一起清理、修復和研究鯨魚化石。簡特瑞說，「研究生計畫」讓琳賽獲得了科學研究的實際經驗，甚至可以在專業會議上展示研究成果。這對於高中生來說，是個千載難逢的機會，可以讓他們在申請大學時脫穎而出，甚至發展出未來的職業生涯。