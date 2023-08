不是飲食或運動 長壽者擁有兩大共同特質

Image by PayPal.me/FelixMittermeier from Pixabay

西班牙作家赫賈西 亞(Héctor García)和米拉萊斯(Francesc Miralles)合作的暢銷書「富足樂齡:IKIGAI,日本 生活美學的長壽秘訣」(Ikigai : The Japanese Secret to a Long and Happy Life)以長壽區日本沖繩為例,探討長壽秘訣,揭露除了飲食、運動之外,個人性格特質也是攸關長壽的重要條件。

本書發現日本人的人生哲學「Ikigai」賦予人生目標和價值,對於長壽影響深遠。

書中提到根據紐約市 私立猶太教葉史瓦大學(Yeshiva University)的一項研究,針對250名百歲老人的性格,歸納長壽的兩大性格特質:

一、正向積極

根據研究,多數百歲老人性格積極正向,認為笑容是生活不可或缺的要件,並將平靜與幸福視為人生首要,長壽老人通常個性樂觀、隨和、外向,即使陷入低潮,也能找到生活樂趣,因此壽命更長、生活更幸福。

二、高度情感覺察(emotional awareness)

百歲老人第二項共通特徵,就是擁有高度情感覺察,不會壓抑情緒,並勇於向周圍親友表達感受,這種高情商(Emotional Intelligence)有助於建立穩定的人際關係、化解衝突並提高整體幸福感。

儘管仍需要更多研究,證實人格特質和長壽之間的直接關聯,但可以確定此兩大性格特質,可以幫助任何人生活更快樂、更健康。事實上,情緒管理能力與改善人際關係、增加幸福感,甚至延長壽命息息相關,因此正面積極和高度情感覺知,都有助於延長壽命並提升幸福感,尤其人格特質在營造個人生活,發揮重要作用,因此無懼於老化過程,老人依然可以享受更充實、更幸福的生活。