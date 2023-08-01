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不是飲食或運動 長壽者擁有兩大共同特質

編譯俞仲慈／即時報導
Image by PayPal.me/FelixMittermeier from Pixabay
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西班牙作家赫賈西亞(Héctor García)和米拉萊斯(Francesc Miralles)合作的暢銷書「富足樂齡：IKIGAI，日本生活美學的長壽秘訣」(Ikigai  : The Japanese Secret to a Long and Happy Life)以長壽區日本沖繩為例，探討長壽秘訣，揭露除了飲食、運動之外，個人性格特質也是攸關長壽的重要條件。

本書發現日本人的人生哲學「Ikigai」賦予人生目標和價值，對於長壽影響深遠。

書中提到根據紐約市私立猶太教葉史瓦大學(Yeshiva University)的一項研究，針對250名百歲老人的性格，歸納長壽的兩大性格特質：

一、正向積極

根據研究，多數百歲老人性格積極正向，認為笑容是生活不可或缺的要件，並將平靜與幸福視為人生首要，長壽老人通常個性樂觀、隨和、外向，即使陷入低潮，也能找到生活樂趣，因此壽命更長、生活更幸福。

二、高度情感覺察（emotional awareness）

百歲老人第二項共通特徵，就是擁有高度情感覺察，不會壓抑情緒，並勇於向周圍親友表達感受，這種高情商(Emotional Intelligence)有助於建立穩定的人際關係、化解衝突並提高整體幸福感。

儘管仍需要更多研究，證實人格特質和長壽之間的直接關聯，但可以確定此兩大性格特質，可以幫助任何人生活更快樂、更健康。事實上，情緒管理能力與改善人際關係、增加幸福感，甚至延長壽命息息相關，因此正面積極和高度情感覺知，都有助於延長壽命並提升幸福感，尤其人格特質在營造個人生活，發揮重要作用，因此無懼於老化過程，老人依然可以享受更充實、更幸福的生活。

日本 紐約市 賈西

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