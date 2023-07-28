六歲童幼兒園畢業典禮演說 紀念火災遇難母親感動所有人

六歲的傑克森．卡特(Jaxon Carter)在幼稚園畢業典禮中，發表演講紀念在火災中喪命的母親，讓滿屋子的家長、老師和同學全都熱淚盈眶。

傑克森的父親賈斯汀．卡特(Justin Carter)在接受「早安美國」（Good Morning America）採訪時指出，傑克森的母親塔倫．瑪麗．蓋尼(Taryn Marie Gainey)，在2022年7月的一場公寓火災中不幸喪命。

事發幾周後，傑克森來到「新黎明學院」(New Dawn Academy)這所對他來說很陌生的幼稚園上學；父親賈斯汀表示，「我最後才有時間幫他找學校，而這所學校恰巧非常適合他，學校救了他。」

當學期在六月劃下句點時，傑克森的老師要求他在幼稚園的畢業典禮上發表演講。「他的老師問他是否可以說幾句話，」父親賈斯汀指出，「幾句話最後變成了一篇完整的告別演說。」

傑克森是和祖母琳達．霍華德卡特(Linda Howard-Carter)一起準備這篇演講，兩人還禁止父親在畢業典禮前偷看。

傑克森在畢業典禮上憑記憶，對已故母親發表了近4分鐘的演講致敬。

傑克森說：「我2022年8月開始在新黎明學院上幼稚園時，我才5歲，並在一個月前失去了我美麗的母親。我學會和其他小孩一起玩、一起讀書、回答或提出問題，像是『如何』或『為什麼』，用正確的文法和使用我的學校平板電腦。在幼稚園的這一年，讓我變得更勇敢、更聰明、更善良、更感恩。」

傑克森也沒忘記感謝他「心胸寬廣」老師，會在他難過時安慰他，同時也感謝幫助撫養他的祖父母和外公外婆，並對父親賈斯汀喊話說：「你是史上最棒的爸爸，我很愛你。」

傑克森最後特地將此演說獻給了他母親，他說：「我要將我的演說、好成績、學校獎項和我的幼稚園畢業典禮，獻給我美麗的媽媽。我會永遠愛她，想念她。我知道她永遠都在我心裡。」