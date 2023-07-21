為留下旅遊印象 愛旅遊的她40年來寄明信片給自己

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1979年，在加拿大 中部長大、21歲的黛布拉·多蘭(Debra Dolan)第一次造訪溫哥華，她立即被這座城市的活力與周遭的美景吸引，這是她人生首次單獨旅行，也是在這次旅途中，她寄出人生第一張給自己的明信片。

多蘭接受CNN Travel採訪時回憶當時情景：「那是我第一次親眼見到這樣的山岳與海洋。」

她想要捕捉看到溫哥華高聳的天際線與周圍的高山時感受到的喜悅，雖然一向熱衷於寫日記，但多蘭沉浸於旅遊的興奮中，幾乎沒有空閒時間，「我沒有時間寫日記，也沒有帶相機，所以我們去到惠斯勒(Whistler)、溫哥華島(Vancouver Island)，或是去其他景點時，我決定寄張明信片給自己。」

在每張明信片的背面，多蘭會隨意寫下一小段話或幾句她的印象、想法與感受，並在每張明信片中畫一顆愛心做結，寄往她家的住址，。

約十天後返家時，家裡已經有一疊自己親手寄送的明信片，她說收到這些信「絕對是一種享受」。

溫哥華之旅的意義遠不只如此，這趟旅程也喚起多蘭對旅行的熱愛，「拜訪溫哥華後，我意識到，旅遊很容易，單獨旅遊也很容易，我不必為此感到緊張。」

她推開追求公司升遷與開啟職涯的壓力，決定以探索世界為優先。

在1980年代早期的旅途中，20多歲的多蘭持續書寫旅遊日誌，同時繼續在旅遊時寄明信片給自己。

如今過了40多年，她仍然熱愛旅遊，也仍然熱衷於寫明信片，過去幾十年她在世界各地寄出上百張明信片給自己，雖然偶爾會延誤一年多，但神奇地是，這些明信片最終都順利抵達手中，多蘭將這些明信片作為回憶珍藏。

她說：「這些明信片不只告訴我我曾去過哪裡，也告訴我當天的自己過得如何」翻閱這些明信片收藏也讓她感覺到自己的努力相當長久，並激勵她反思曾經擁有的經歷。

「年輕時我將旅行融入生活作為核心價值，而我真的做到了，我在旅遊時感覺最自由、最獨立，最能感受到自我，我最感激的永遠是旅行，而我認為這正是明信片所捕捉到的意義。」