近6成大學生玩過體育博彩 住校生「更愛賭」

全國大學體育協會進行的調查顯示，三分之二的大學住校生曾賭過體育賽事，偏好透過手機應用程式下注。(美聯社)

全國大學體育協會(National Collegiate Athletics Association, NCAA )公布的最新調查發現，18至22歲受訪者中高達58%承認曾下注體育賽事，三分之二大學住校生表示曾參與投注。

NCAA委託波士頓 市調機構Opinion Diagnostics進行這項調查，旨在了解體育博彩的普遍程度；這項在線上進行的調查共有3527人回應，大學生與非大學生人數大致相當。

調查發現，58%受訪者承認至少曾下注過一次體育賽事，67%大學住校生甚至表示他們嗜賭，下注頻率更高。

參與體育博彩的大學生約41%曾針對他們自己的學校球隊下注，35%曾透過學生組頭(student bookmaker)下注；三成受訪者表示通常單筆賭注介於10至20元，6%表示曾在一天內因投注體育賽事輸掉500元以上。

年輕人偏好以手機行動應用程式為下注工具，28%採用這種方式。

NCAA總裁貝克爾(Charlie Baker)說，線上下注平台增加、博弈運營商積極促銷廣告，驅使NCAA進行這項調查，以便了解學生現狀，幫助他們因應體育博彩的潛在破壞性。