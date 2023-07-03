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全球最年輕億萬富翁談成功密訣：把這兩個常見特質做到極致

編譯俞仲慈／即時報導
現年28歲的羅素(Austin Russell)身價16億美元，是全球最年輕的白手起家億萬富翁。Getty Images
現年28歲的羅素(Austin Russell)身價16億美元，是全球最年輕的白手起家億萬富翁。Getty Images

現年28歲的羅素(Austin Russell)身價16億美元，是全球最年輕的白手起家億萬富翁，外界好奇他的勝利方程式，而他坦言年輕世代共通的活力與熱情，就是幫助他一路走來的成功關鍵。

早在11年前，也就是羅素17歲時，就在佛羅里達州奧蘭多創辦科技公司Luminar Technologies，研發汽車自動駕駛系統的軟硬體，如今擁有數百名員工，公司市值高達24億元，連Mercedes-Benz和Volvo等高檔汽車也將安裝Luminar研發的新技術。

羅素感謝當年泰爾獎學金(Thiel Fellowship)提供10萬元，讓他無後顧之憂，從史丹福大學休學，全力創業，但羅素認為創業成功並非是因為擁有科技或商業方面的優勢，而是憑藉年輕世代共有的兩項特質：活力與熱情。

羅素向CNBC記者表示：「20多歲年輕人精力充沛，對事物會投入極大熱情，我當然也不例外，只是我將其發揮極致，因此更具意義。」

全球第三大軟體公司SAP在2020年，針對一萬人進行的研究調查發現，相對於嬰兒潮世代和X世代，千禧世代更具熱情，但唯有Z世代熱情超越千禧世代，不過極可能也會被下一個世代超越。

羅素2021年接受富比世(Forbes)雜誌訪問時，回憶自己當年的雄心壯志表示：「我16、17歲，即闡述自己的夢想，是研發一款全新雷射技術，建立一套汽車自動駕駛系統，而且要擊敗谷歌，好使全球主要汽車製造業生產的汽車都必須安裝我們的產品。」

不過羅素也坦言創業並非僅憑激情與活力就會成功，並舉例表示：「我想大概在我2歲左右，就已經把元素周期表背起來。」並強調：「我熱衷學習新事物，靠著獨立學習、了解許多新事物，尤其科學領域方面。」可見發揮個人特質，積極培養軟體設計和經營行銷的專長，也是羅素創業成功的主因。

不過隨著年齡增長，羅素有感而發表示：「我知道許多20多歲或30多歲世代，對於世界抱持開放態度，只是歷經時間消磨，開始封閉並且日益僵化。」擔心自己的活力與熱情也會消退，羅素不忘警惕自己：「或許很多時候，大家只需換個角度，問題即可迎刃而解。」

史丹福大學 富比世 佛羅里達州

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