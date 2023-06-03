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布魯斯威利失智 女兒曝陪伴心路：他仍記得我是誰

記者胡玉立／綜合報導
知名男星布魯斯威利罹患失語症及失智症退出演藝圈，他的三女兒塔露拉撰文，描繪得知父親患病的心情轉折。圖為兩人的家居照。（取材自Instagram）
知名男星布魯斯威利罹患失語症及失智症退出演藝圈，他的三女兒塔露拉撰文，描繪得知父親患病的心情轉折。圖為兩人的家居照。（取材自Instagram）

現年68歲知名演員布魯斯威利(Bruce Willis) 因罹患失語症及額顳葉失智症退出演藝圈，他29歲的女兒塔露拉·威利(Tallulah Willis)在「時尚」(Vogue)雜誌撰文，講述得知父親健康出狀況的心路歷程，令人動容。

布魯斯去年3月因確診失語症(aphasia)退出演藝圈，今年2月家人進一步宣布他罹患額顳葉失智症(frontotemporal dementia) 。同樣也是演員的塔露拉透露，她很早就懷疑父親可能患有某種疾病。

「一開始他先是反應遲疑，家人以為是聽力損失，怪是好萊塢害的，還作弄他耳朵，要他『大聲點！』。後來情況變嚴重，我以為是他和我繼母艾瑪(Emma Heming Willis)生了兩個孩子，對我失了興趣，」塔露拉寫道，近年來，她一直否認父親的健康出狀況，多少與她自己健康問題有關，她有身體畸形和邊緣性人格障礙，神經性厭食症和多動症。

她寫道，從頭到尾，「父親一直在默默掙扎。」布魯斯威利進行了各種認知測試，她則設法對一切保持「無感」。直到2021年夏天，她參加一場婚禮時，聽到新娘父親發表感人演講，痛苦終於向她襲來；「突然間，我意識到我永遠不會有那樣的時刻，我父親不會在我婚禮談我的成長。那感覺擊垮了我，」她回憶道，「我離開餐桌，走到外面，在灌木叢中哭泣。」

塔露拉寫道，現在她正設法復元，她找到了活在當下的方法，「特別是與父親的關係方面」。她說，她曾害怕「被悲傷摧毀」，但現在「不管經歷過什麼，我都可以為他帶來明亮的能量。」「我可以細細品味握著爸爸手的時光，感覺很美好。我知道考驗迫在眉睫，這是悲傷的開始，但在愛別人之前，要先愛自己——這很真實，」她說。

她寫道，父親失智，但仍記得她是誰，「當我進入房間時，他會亮起來。」布魯斯威利與前妻黛咪摩爾 (Demi Moore) 共有三個女兒，塔露拉是老三。他與妻子艾瑪另育有一雙11歲和9歲的兒女。

失智 布魯斯威利 失語症

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