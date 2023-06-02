過動又聽障、家被燒掉 17歲女生克服重重困難第一名畢業

有過動症與聽力障礙的潔思敏·馬札德·拉莉開始上高中時，家裡的房子剛剛被燒毀；四年後，她以平均8.07分的優異成績畢業，並在畢業典禮上代表致詞。圖截自7 NEWS WSVN影片

17歲的潔思敏·馬札德·拉莉（Jasmine Mazard-Larry）開始上高中時，她和家人無家可歸，因為他們的房子剛剛被燒毀。四年後，她以平均8.07分的優異成績畢業，並在畢業典禮上代表致詞。

5月13日潔思敏在佛州 坦帕市的高中畢業典禮上致詞，她告訴所有畢業生，「永遠、永遠都不要」放棄自己的夢想。她說，被拒絕並不代表你失敗了，被拒絕代表要更有耐心，機會與成功總有一天會來扣門。潔思敏建議所有畢業的同學，「不要讓一時的阻礙和人們所說的來定義你是誰」。

潔思敏的人生從來不缺少阻礙。她有注意力不足過動症（ADHD）和聽力受損；她一直認為這是自己的缺陷，沒有和太多人提起過這個問題。

回顧求學歷程，她表示，這些缺陷反而幫助她堅持不懈和學習適應力。她說，它們不算是挫折，它們成就了今日的她。然而，身體的缺陷還不是潔思敏不得不面對的唯一挑戰。

四年前，她與家人在一場大火中失去了他們的家。母親妮塔（Nidta Mazard）說，當時她已懷孕九個月，潔思敏的父親因火災而受到重傷。妮塔接受ABC新聞訪問時說，潔思敏在經歷這場巨變後開始上高中，她大可以消沈不振，但她反而像一盞明燈，幫助了差點因生產而送命的母親。妮塔說，潔思敏一直是她的光和磐石，激勵她成為一個更好的母親和更好的人。

潔思敏把年幼的弟弟當作動力，即使具有挑戰性，但她想成為弟弟的榜樣。courtesy Nidta Mazard

高中階段，潔思敏說她上了大學先修課程，並參加高中-大學雙學分認證項目（DE）和劍橋先修國際認證教育 計畫，這些都有助於提高她的GPA。在取得高中畢業證書的同時，潔思敏還獲得了當地社區學院的副學士學位。

校長斯特朗（Marlee Strawn）說，潔思敏一直不斷超越自己，她立下目標要在班上名列前茅，最終她做到了。斯特朗也回憶起潔思敏在家中遭逢火災後表現出的堅韌，他說，她沒有讓這個變故阻礙自己實現目標，「這真的很了不起」。

潔思敏在高中還參加了一些課外活動，包括學生會、演講辯論隊以及藝術社團。她說，她把年幼的弟弟當作動力，即使具有挑戰性，但她想成為弟弟的榜樣。

潔思敏準備上大學，並希望未來成為一名醫生。她說，每個人都有自己的故事，或許情節有好有壞，但不要忽視壞的一面，因為它使你成為你自己；在10年或20年後，回過頭看，就會發現「我做到了、我征服了所有障礙、這就是今天的我」。