避免針對個人 生氣時別對同事或上司說這句話

工作中難免有被別人惹毛的時候；雖然這種憤怒很正常，但如何表達，決定你是解決了問題還是讓它變得更糟。Getty Images

儘管我們都想避免，但還是免不了有被別人惹毛的時候；雖然這種憤怒很正常，但如何表達，決定你是解決了問題還是讓它變得更糟。

琪芙（Stef Ziev）是名生活教練，引導他人實現生活目標；在課程中，她教人在面對衝突時該如何有效地溝通。

琪芙說，她認為表達任何感覺的健康方式，最重要的是發出聲音、給個說法，並且承認它。而當發現自己處於沮喪、艱難的境地時，有些話她建議每個人永遠不要說，特別是對同事、甚至是老闆。

「你讓我覺得......」

人們常會說「你讓我覺得X、Y和Z」，琪芙說，這並沒有真正傳達清楚；人們通常帶著自己的經驗、過去和傷痛來進行互動。相反的，琪芙鼓勵人們說出是什麼引發你的行為，並描述事情發生後的經歷；例如說「當你做出這種行為時，我經歷的是X、Y和Z」。

這樣表達的目的是，永遠不要變成針對個人，琪芙說，這可能會讓你在無心之下把情況變得更糟；例如避免說「你在會議上不考慮我的建議，這讓我很不高興」，更好的方式是說「你在會議上不考慮我的建議，這對我來說很難過，感覺被低估了」。

在回應前花點時間整理情緒

當人心煩意亂時，可能很難考慮到另一個人的感受。琪芙說，要注意眼前是什麼情況，問問自己，「現在誰坐在我的桌前」。如果不擅長以平和的方式處理問題，她建議第一步先讓自己離開，直到平靜下來為止。

在與惹毛自己的人口頭解決問題前，為了舒緩情緒，琪芙建議寫下所有的感受。她說，它可以只是塗鴉、或是一句咒罵，這樣做的目的是為了把一切都「表達」出來。

琪芙說，寫完後，把它撕掉、感謝它並扔掉它；然後花點時間想一想，該怎麼來解決問題。

6個步驟「健康地」表達憤怒

一旦在情緒上得到舒緩，再敲定與對方溝通的時間。以下是琪芙建議透過這六個步驟來處理相關的對話。

1.設定談話的目的：想想希望從溝通中獲得什麼，以及對你來說解決的方案是什麼。

2.立場清楚：分享自己的體驗，說明彼此的互動是如何影響你，但不要變成針對個人。

3.對自己的角色負責：承認先前你是如何造成這個問題的。

4.提出要求：決定需要什麼才能繼續前進，提出的要求要盡可能具體。

5.建立夥伴關係：問對方需要你做什麼，並看他們是否願意滿足你的要求。

6.積極的反饋：以良好的語氣結束，並以開放的心態看待對話衝突後所需要的善意。

琪芙說，她認為溝通是人們最大的問題，如果每個人都能敞開心胸與合作夥伴溝通，「個人世界會改變，整個世界也會改變」。