102歲嬤每周帶四次健身課 「等老了我就不幹了」

今年102歲的尚·貝莉，三年來每周固定在老人社區教運動課程四次，她還沒打算停下腳步。（取自Elk Ridge Village Senior Living/Sean Tran攝影）

十幾名婦女聚在一起，健身 教練正指導她們做動作。尚·貝莉（Jean Bailey ）坐在椅子上高舉手臂說「仰泳姿勢」，這群奧馬哈市（Omaha）麋鹿嶺村老年公寓（Elk Ridge Village Senior Living）的婦女迅速開始向後旋轉手臂。

貝莉今年102歲，住在該公寓的獨立生活區，三年來她每周固定教這個課程四次，還沒打算停下腳步。貝莉說，等她老了就不幹了，她已經在麋鹿嶺住了近14年。

她的「學員」通常有關節炎，限制了他們的活動，但可以舒適地做伸展運動並從中受益。貝莉說，她也常使用助行器，儘管如此，她仍然是個嚴格的教練。

貝莉在2020年開始帶這堂運動課，當時新冠疫情爆發，所有人都被隔離在房間裡。那年貝莉99歲，即使在麋鹿嶺的住戶中也算是「高齡」的，但她沒有被自己的年齡所限制。貝莉說，她想保持活躍，於是鼓勵她的鄰居把椅子搬到走廊上，做一些保持「社交距離 」的簡單運動。

貝莉帶著她的「學員」舒適地做伸展運動，她說，儘管自己也常使用助行器，但仍然是個嚴格的教練。（取自Elk Ridge Village Senior Living/Sean Tran攝影）

她在每周一、三、四、六提供30分鐘課程，並以祈禱開場，之後大約做20種上半身和下半身的伸展運動，包括轉頸、伸直和彎曲雙腳，以及彎腰觸地。貝莉總是說，從手到腳趾，活動身體的每個部分。

87歲的布萊克（Phyllis Black）住在貝莉樓下，她喜歡上運動課；她說，如果不參加這個課程，會感覺身體很僵硬。布萊克三年半前搬進麋鹿嶺時，貝莉用自製的餅乾和兩顆番茄歡迎她。

每當有人過生日時，貝莉經常在課後用烘烤的點心招待大家；她說，到這年紀，每個生日都是一件大事。布萊克提到貝莉說，她是個很好的鄰居，也是一個好朋友，「她很有天份」。

貝莉的長壽和韌性，來自於幼時的艱困生活。1921年，出生於懷俄明州 ，成長階段正逢大蕭條 時期，貝莉是五個孩子中的一個；3歲時母親將她送養，她成了另個家庭的獨生女，父親是鐵路工。她的家人住在愛俄華州，之後遷居內布拉斯加州 ，貝莉一直住在那裡。

十幾歲時，貝莉曾是J.C. Penney公司的小模特兒。她於1942年結婚，但丈夫羅倫（Loren Bailey）於1989年過世。他們育有三個孩子，小女兒在55歲時因癌症去世；貝莉有五個孫子和四個重孫。

貝莉不確定自己長壽的原因，她說，健康的飲食和保持活躍的生活，可能是關鍵因素。（取自Elk Ridge Village Senior Living/Sean Tran攝影）

孩子還小的時候，貝莉是全職媽媽，因為喜愛花，後來也開過花店。至今她仍保留這個愛好，會買人造花、為活動和一些鄰居製作花束；還會在玩撲克牌21點遊戲時幫忙發牌。麋鹿嶺的生活總監斯圖爾特（Laura Stuart）總是稱她為「女王蜂」（queen bee）。

麋鹿嶺營運總監崔恩（Sean Tran）說，更重要的是貝莉的人生觀非常棒，是他見過最溫和、最體貼、最關懷別人的人。他說，貝莉鼓舞著大家，因為如果她在102歲時能做到這些，其他人在不到她的年齡應該也能做到才是。

貝莉在一家醫院做了30多年的義工，不確定自己長壽的原因，她說，健康的飲食和保持活躍的生活，可能是關鍵因素。貝莉表示，她仍然自己清洗和熨燙衣服，她想上帝還沒有為她準備好，她仍必須保持忙碌。不過高齡也有些特權，貝莉笑著說，「我很能午睡」。