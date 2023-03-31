華府櫻花「抗老」有方 挺立百年風華不衰

全美知名賞櫻地點——華府的數千株櫻花正處於盛開期。美聯社

全美知名賞櫻 地點——華府 的數千株櫻花正處於盛開期，把國家廣場(National Mall)塗上一抹淺粉與嫩白。

預測櫻花何時盛開(70%的花朵都開了為標準)，變得越來越困難。1920年代，多數盛開期落在4月5日，近幾年則提早至3月31日，根據國家公園管理局23日表示，今年甚至又往前了一個星期。國家公園管理局的莫里森(Matthew Morrison)表示，由於氣候變遷，花期提早應該是未來的趨勢。

一年一度的櫻花節(National Cherry Blossom Festival)從3月20日至4月16日舉行，這個活動主要是紀念1912年日本 贈送3020株櫻花給華盛頓特區。其中有兩株是由當時總統夫人海倫．赫倫．塔虎脫(Helen Herron Taft)和日本駐美大使珍田捨巳妻子所種下；時隔23年，於1934年起開始每年都舉辦櫻花節的活動。

今年櫻花節共橫跨五個周末，在華府及郊區舉辦一系列活動。美聯社

今年櫻花節共橫跨五個周末，在華府及郊區舉辦一系列活動，包括4月15日的櫻花節大遊行、5公里和10公里的路跑、放煙火、美食嘉年華等。無法前往華府賞櫻的民眾，也可上網透過國家廣場基金會的Bloom Cam觀賞。

日本櫻花的壽命一般約為30至40年，但是由第一夫人與大使夫人所種植的這兩株櫻花及其他櫻花樹至今卻依然綻放，挺立長達111年之久，堪稱異數。

莫里森說，這實在不科學。他將這一異常現象歸功於「這份美妙禮物的一點小魔法」，以及他的團隊所提供全年無休的周全照護。

在佔地146英畝公園裡的3700株櫻花，莫里森說，有許多是從當年飄洋過海而來的櫻花、剪枝後所培育出的後代；有些則是華府慈善組織Casey Trees定期捐贈的。

日本櫻花的壽命一般約為30至40年，但華府櫻花樹至今卻依然綻放，挺立長達111年之久，堪稱異數。美聯社

三年前，莫里森引入用大量木屑覆蓋樹木的做法，他說，隨著木屑的分解，會釋放出有益的真菌和細菌，將樹木的根系連接起來，使它們能夠相互輸送養分，成為一個超級有機體(super-organism)。

莫里森也向在院子裡種樹的屋主推薦同樣的做法。他說，當木屑被覆蓋在根部時，你幾乎可以不用理它，它將永遠不需要任何肥料或補充水。他說，即使在夏天最熱的日子裡，沒有下雨，他也能在木屑中找到水分。

為了獲得最好的效果，莫里森建議在樹木周圍添加6英寸的新鮮木屑。他說，6英寸木屑之後會壓縮成3.5或4英寸，是個很好的標準值。

莫里森也向希望在自家庭院賞櫻的屋主推薦了吉野櫻（國家廣場上大多數櫻花都是這品種）。他說，它是長得最好的櫻花品種之一，也是花開得最盛的品種；另外，關山櫻也是不錯的選擇，花朵比吉野櫻稍大些。