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巧手編織「歡迎毯」 數千抵美難民獲暖心禮物

編譯尤寶琪／即時報導
「歡迎毯(Welcome Blanket)」在全美各地吸引許多移民後代加入。美聯社
「歡迎毯(Welcome Blanket)」在全美各地吸引許多移民後代加入。美聯社

移民後代、活動人士茨威曼 (Jayna Zweiman)所發起「歡迎毯(Welcome Blanket)」企劃，在全美各地吸引許多移民後代加入，至今已有好幾千條愛心毯送到難民的手中，歡迎他們來到美國。

身為難民的後代，茨威曼從小聽她祖父講述自由女神像的故事，告訴她，即使過了幾十年，自由女神像仍讓他像當初，初抵美國時一樣感到賓至如歸。正如自由女神像在19世紀末和20世紀初，被抵達紐約的難民視為歡迎的象徵，茨威曼想要在21世紀，為難民打造新的歡迎象徵。

全美包括亞特蘭大、芝加哥、洛杉磯和佛蒙特威努斯基(Winooski)製作的歡迎毯...
全美包括亞特蘭大、芝加哥、洛杉磯和佛蒙特威努斯基(Winooski)製作的歡迎毯，在展覽後都透過活動或慈善團體，送到了難民手中。美聯社

隨後在2017年，川普發表要在美墨之間建牆的競選演說後，茨威曼決定發起了「歡迎毯 」企劃，希望新一代難民，同樣能感受到自己祖父母當年來到美國時所感受到的歡迎。

全美上下，包括亞特蘭大、芝加哥、洛杉磯和佛蒙特威努斯基(Winooski)，至今已經製作出了數千張歡迎毯。這些毯子連同創造者的卡片，在經過展覽後都透過活動或慈善團體，送到了難民手中。

來自剛果的比蒂尼 (Aisha Bitini)，肩上披著一條歡迎毯表示，很幸運能用有一條歡迎毯，並說自己會永遠珍惜它。來自尼泊爾的阿迪卡瑞(Kalyan Adhikari)說歡迎毯溫暖了他們的心，讓他們感到像是回到家了。

至今已有好幾千條愛心毯送到難民的手中，歡迎他們來到美國。美聯社
至今已有好幾千條愛心毯送到難民的手中，歡迎他們來到美國。美聯社

同樣是移民的薩沃利安(Sonia Savoulian)，在2017年時任總統川普對某些穆斯林國家實施旅行禁令時，深感歡迎毯企劃的共鳴。薩沃利安的祖先是亞美尼亞人，她的家人中有許多難民和移民，而她自己本身也是個移民。她說，歡迎毯企劃將能幫助初來到美國的人「感到被接受、歡迎和渴望」的產品與創意結合。

薩沃利安迄今已製作了約50條歡迎毯，她希望為難民做毯子能成為美國傳統。「我希望50年後仍有人在做，」她說，「我希望參與其中的孩子，在下一波仇恨情緒來臨時，能記住自己曾為即將來到美國的人，製作過一些東西。」

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