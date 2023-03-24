沒有動物的玲玲馬戲團回來了 9月起全美巡演

與太陽劇團、紐約大蘋果馬戲團並稱為「世界三大馬戲團」的玲玲馬戲團，在長達五年的暫停營運後即將於今年秋天在北美巡迴演出。取自ringling.com

成立於1871年，與太陽劇團、紐約大蘋果馬戲團並稱為「世界三大馬戲團」的玲玲馬戲團(Ringling Bros. and Barnum & Bailey circus) ，在長達五年的暫停營運後即將重出江湖。節目經過重新設計，在沒有動物的情況下，憑高空走鋼絲、空中飛人和彈簧床上騎自行車等高難度演出，希望吸引家庭觀眾再度走入劇場。

美聯社報導，有超過150年表演經驗、曾被譽為「地表上最偉大演出」的玲玲馬戲團即將於今年秋天起展開2023年全美巡迴演出。來自18個國家的75名表演者，包括離地25英尺的高空鋼絲表演者、縱橫交錯的空中飛人、由雜技演員和BMX越野車組成的旋轉雙輪、獨輪車手和滑板高手演出空翻和各種花式表演。

巡迴演出將於9月29日至10月1日在路易斯安那州博西爾市(Bossier City)拉開序幕，接著前往克利夫蘭、密瓦基、匹茲堡、辛辛那提、羅斯蒙特(伊利諾州)、堪薩斯市、底特律、巴爾的摩、印地安那波利斯、聖路易，以及今年的最後一站奧克拉荷馬。

玲玲馬戲團有超過150年表演經驗、曾被譽為「地表上最偉大演出」。取自ringling.com

2024年巡演將從馬戲團所屬菲爾德娛樂公司(Feld Entertainment)所在地佛羅里達重新開始，演出城市有坦帕、奧蘭多、傑克森維爾、森賴斯等。接著前往北卡的格林斯伯勒、南卡的格林維爾，以及費城 ；至於紐約布魯克林與新澤西 紐華克的演出，時間則尚未排定。

菲爾德娛樂公司執行長肯尼斯．菲爾德(Kenneth Feld)表示，現場演出所帶來的娛樂效果是無可取代的。人們無法從觀看平面螢幕的表演中，獲得體驗「地表上最偉大演出」或任何現場娛樂時同樣的情感反應。

新的製作演出設計包括可移動的樓梯和兩個主要舞臺。觀眾將有360度的視角、現場攝影畫面和虛擬實境，以及可追蹤表演者的燈光和音效。營運長格羅斯曼(Juliette Feld Grossman)說，當她和團隊重新思考馬戲團可以是什麼時，他們所關注的是樂趣和遊戲的感覺；她保證將帶給觀眾一些「他們沒有見過或甚至不知道要期待的東西」。

玲玲馬戲團在沒有動物的情況下，憑高空走鋼絲、空中飛人和彈簧床上騎自行車等高難度演出，希望吸引家庭觀眾再度走入劇場。取自ringling.com

費爾德家族在1967年買下玲玲馬戲團，並開始涉足其他娛樂領域，規劃大型巡迴演出，如冰上迪士尼 、漫威英雄秀(Marvel Live)和怪獸卡車(Monster Jam)。菲爾德說，馬戲團有一些東西是人們所珍視的，這是為什麼地球上每個地方都有馬戲團，「因為人們的情感基本上是一樣的」。

玲玲馬戲團全美巡迴演出場次與購票網址ringling.com/tickets/。