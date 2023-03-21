2023波士頓馬拉松4/17開跑 規模將是史上最盛大

第127屆波士頓馬拉松，即將於4月17日舉辦。Getty Images檔案照

全世界最古老的馬拉松 比賽，也是世界馬拉松六大滿貫賽事之一的波士頓 馬拉松，即將於4月17日(「愛國者日」–每年四月的第三個星期一)舉辦。今年為第127屆，也是2013年4月15日波士頓馬拉松爆炸案的十周年紀念，預料將是2019年以後參加人數最多的一次。

主辦單位表示，目前有2萬3千多人報名，這是自新冠疫情 爆發後，第二次沒有對參賽人數限制的馬拉松比賽。去年9月開放報名(9/12-16)後，目前官方的統計人數為23,267人，比2022年多出331人，回歸到因疫情取消賽事前的正常水準。其中有13,315位男性、9,930位女性、22位中性選手(non-binary athlete)。

波士頓馬拉松何時舉辦

2023年波士頓馬拉松將於4月17日舉行，路線從Hopkinton鎮的Main Street到波士頓公共圖書館旁的科普利廣場(Copley Square)。

波士頓馬拉松起跑點在哪裡

起跑點Hopkinton鎮距離波士頓市中心約32英里遠，馬拉松起跑時間和其他路跑比賽將有所區隔。馬拉松比賽出發時間，根據選手被編到的號碼分成幾個波段，第一波在早上10:00，接著的第二、三、四波分別於10:25、10:50和11:15。

參與今年馬拉松比賽的是哪些人

9月報名的參賽者中，令人印象深刻的是，有624位選手完成至少連續10次的波士頓馬拉松，其他有些則是代表慈善團體和贊助單位。

主辦單位表示，今年完賽時間與去年相同；根據波士頓體育協會(Boston Athletic Association)的規定，以下是各年齡層、性別的參賽者完賽時間表：

18-34歲：男性3小時、女性3小時30分。

35-39歲：男性3小時05分、女性3小時35分。

40-44歲：男性3小時10分、女性3小時40分。

45-49歲：男性3小時20分、女性3小時50分。

50-54歲：男性3小時25分、女性3小時55分。

55-59歲：男性3小時35分、女性4小時05分。

60-64歲：男性3小時50分、女性4小時20分。

65-69歲：男性4小時05分、女性4小時35分。

70-74歲：男性4小時20分、女性4小時50分。

75-79歲：男性4小時35分、女性5小時05分。

80歲以上：男性4小時50分、女性5小時20分。