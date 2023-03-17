打造綠色紐約 3500棵樹免費發送市民

迎接綠意盎然的春天，紐約市非營利組織New York Restoration Project，將從4月15日開始至5月，對紐約居民免費發放3,500棵樹。取自Shutterstock

天氣逐漸暖和，花草樹木也開始萌芽，為迎接綠意盎然的春天，紐約市 負責植樹、翻新花園和照顧城市周圍綠地的非營利組織New York Restoration Project，將從4月15日開始至5月，對五個區的紐約居民免費發放3,500棵樹。

4月正好是地球月，這個受到民眾歡迎的活動自2010年以來每年都會定期舉辦，發放各種在地樹種，包括美國柿子(American Persimmon)、美國李子(American Plum)、黑櫻桃(Black Cherry)、加拿大紫荊(Eastern Redbud)、接骨木莓(Elderberry)、山茱萸(Flowering Dogwood)、高叢藍莓(Highbush Blueberry)、北美木蘭(Sweetbay Magnolia)、梧桐(Sycamore)、柳橡樹(Willow Oak)、亮葉漆樹(Winged Sumac)和金縷梅(Witchhazel)等。有興趣的民眾可以在該組織網站瀏覽所提供的樹木清單。

負責活動執行的凱利(Lynn Bodnar Kelly)在一份聲明中表示，該組織除了為生活在水泥叢林中的紐約市居民提供他們渴望的綠意之外，樹木對紐約市的環境品質也發揮著重要功能，包括提供野生動物棲息地、改善空氣品質、降低溫 度和緩解暴雨 帶來的水患，「所以，好好照顧樹木是件重要的事。」

凱利說，這個受歡迎的計畫將樹木的好處提供給最需要它們的社區；在面對極端氣候所造成的危機之際，希望能讓更多的樹木在紐約市的土地上生長。

如何獲得一棵免費的樹

民眾如果想獲得一棵下月開始發放的免費樹木，須提前在該組織網站上註冊，便可以瀏覽發放日期、時間和地點。