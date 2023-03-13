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劫後重生…巴黎聖母院修復順利 預定明年底重開

記者張聲肇 / 即時報導
巴黎聖母院，修復工作進行順利，預定明年底重開。美聯社
巴黎聖母院，修復工作進行順利，預定明年底重開。美聯社

2019年頂部遭祝融之災的巴黎聖母院，修復工作進行順利，預定明年底重開，讓信眾和遊客一睹它的「舊」面目。

重建計畫的總負責人喬治稜（Jean-Louis Georgelin）說，教堂著名的塔尖今年將陸續出現，這是教堂「重生」最強有力的跡象，「象徵我們打贏了這場重建之戰。」

真正的重建工作去年才展開，因為光是穩定建築結構，就花了兩年多的時間，不先穩定建築主體，工匠無法安全從事細部的復原。當局決定要恢復它12世紀以來的原貌，就要把19世紀建築師維奧雷勒篤（Eugene Viollet-le-Duc）加上去的93米（315呎）塔尖也重新建造完成。

聖母院真正的重建工作去年才展開，因為光是穩定建築結構，就花了兩年多的時間，不先穩...
聖母院真正的重建工作去年才展開，因為光是穩定建築結構，就花了兩年多的時間，不先穩定建築主體，工匠無法安全從事細部的復原。美聯社

為了讓世人了解修復工程的進度和所需技藝，法國政府7日起在大教堂前的地下廣場舉行「巴黎聖母院：建築地點的正中央」特展，民眾可以免費參觀，順便看看火災留下的痕跡，並「預覽」重開後將布置回去的畫作。

喬治稜說，2024年12月重新開放，符合馬克宏總統決定的時程，可惜來不及和參加巴黎夏季奧運的運動員和觀眾共襄盛舉。「我的職責是要在2024年開放參觀，我們會做到。我們每天都為這目標奮戰，到今天，戰果尚稱輝煌。」屆時，首都地區的總主教可以在他的教堂主持宗教儀式。

法國政府決定要恢復它12世紀以來的原貌，就要把19世紀建築師維奧雷勒篤加上去的9...
法國政府決定要恢復它12世紀以來的原貌，就要把19世紀建築師維奧雷勒篤加上去的93米（315呎）塔尖也重新建造完成。美聯社

文化部長阿布杜爾-馬拉克（Rima Abdul-Malak）說，重開不表示所有的修復工作都完成，「2025年繼續會有裝修工作。」

她說，這在這之前，教堂附近的特展可以讓遊客，包括奧運來賓，對參觀聖母院有「嶄新的體驗」，付費的遊客，更可透過虛擬實境秀，走進聖母院的歷史，「這有助提振巴黎的觀光業。」

喬治稜說，在巴黎和全國各地，每天有上千人為重建聖母院付出勞力，「最大的挑戰是精確地按表操課，我們有一大堆工作要做，架構、繪畫、石工、圓拱、風琴、彩色玻璃等等，」而且一切都按中世紀時代的材料與工法，才能恢復教堂的原貌。

為了讓世人了解修復工程的進度和所需技藝，大教堂前的地下廣場正舉行「巴黎聖母院：建...
為了讓世人了解修復工程的進度和所需技藝，大教堂前的地下廣場正舉行「巴黎聖母院：建築地點的正中央」特展，民眾可以免費參觀，順便看看火災留下的痕跡。美聯社

復工 奧運 巴黎聖母院

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