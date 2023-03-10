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紐約中央公園櫻花提早報到 跟著地圖覓蹤跡

世界新聞網 周靜芝 / 即時報導
中央公園水庫西側的早櫻已綻放枝頭。Getty Images
中央公園水庫西側的早櫻已綻放枝頭。Getty Images

無論紐約客是否準備好迎接春天的來臨，櫻花已經先來報到了。儘管還只是三月初，樹梢上一簇簇粉色花朵已迎風綻放。中央公園8日宣佈，由於今年是暖冬，櫻花比往年更早冒出來。

中央公園保護協會(Central Park Conservancy) 貼心地推出櫻花地圖，讓民眾可以在外出賞花前追蹤花況。雖然公園大部分地區仍處於「高峰期前」(pre-peak )階段，但少部分已進入全盛開花期。

根據公園的櫻花地圖，在中央公園的西邊，靠近賈桂琳-甘迺迪-歐納西斯水庫的地方，屬於早櫻的Okames已經全面綻放。民眾可以在水庫周邊的道路旁找到Okames的蹤跡。如果最近沒時間前往中央公園的人也不用擔心，水庫附近的關山櫻(Kwanzans)尚未開花，仍然有機會在這裡捕捉到櫻花美景。

中央公園的其他櫻花盛開點還有水庫東側、大草坪(Great Lawn)、櫻桃丘(Cherry Hill)、朝聖丘(Pilgrim Hill)和綿羊草原(Sheep Meadow)，這些地方的櫻花仍處於高峰期前。

保護協會的園藝師們照顧著170多種樹木，他們也會不斷地更新櫻花地圖，以便民眾能如願找到這些櫻花樹的芳蹤。

在東河對岸，布魯克林植物園櫻花觀察追蹤地圖也已準備好迎接春天的到來。目前植物園所有的櫻花都還處於開花前的階段。

隨著氣候的變遷，中央公園的工作人員表示，無論是缺雪還是熱帶雨林氣候，天氣越來越難預測，今年紐約面對的便是一個溫暖的冬天，以及更早報到的櫻花。

中央公園 植物園 布魯克林

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