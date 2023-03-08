東方風情「聯合宮」 見證紐約劇院百年風華

「聯合宮」(United Palace)，在今年2月22日剛過了93歲生日。周靜芝 / 攝影

走在車水馬龍的紐約華盛頓高地Broadway大街上，到達175街時，可以看到一座石造建築聳立在街角，與四周環境顯得有些格格不入。

1930年落成的這棟建築名為「聯合宮」(United Palace)，在今年2月22日剛過了93歲生日。這座 「柬埔寨新古典主義」(Cambodian neo-Classical)的地標建築，最初被稱為「羅氏第175街劇院」(Loew’s 175th Street Theatre)，是五座建於1920-30年的「羅氏夢幻劇院」(Loew’s Wonder Theatres)中最晚完成的一座，也是曼哈頓第四大劇院，擁有3400個座位。

在1969年關閉後，「聯合宮」被電視佈道家艾克牧師(Reverend Ike)買下，作為佈道和社區文化中心，並將其更名為「宮殿大教堂」(Palace Cathedral)。今天，它仍然屬於已故艾克牧師的教會，並成為一座宗教與藝術中心。

在艾克牧師和教會的管理下，這座由建築師湯瑪斯蘭姆（Thomas W. Lamb）所設計的劇院，自建成以來幾乎沒有任何變化。走進大廳，或許會有一種錯覺，以為來到一座印度 神殿，觸目所見皆是華麗的金色雕刻、鏤空的銅製吊燈，以及紅色調的裝飾。UPCA(United Palace of Cultural Arts)執行董事費特森(Mike Fitelson)說明了這個空間何以是獨一無二的。

「聯合宮」也開放藝文團體舉辦活動，今年的東尼獎便計畫在此舉行。Getty Images

費特森說，「羅氏第175街劇院」當年只花了短短13個月便建成，這些金碧輝煌的樑柱，來自大批的郵購，而非在現場建造，因此能夠快速完工。在「羅氏第175街劇院」之前是1929年9月28日開幕的羅氏新澤西(Loew’s Jersey)，1930年開業的還有同樣位於布朗士 的「天堂劇院」(Loew’s Paradise)、布魯克林區的「國王劇院」(Loew’s Kings)以及皇后區的「瓦倫西亞劇院」(Loew’s Valencia)。

費特森表示，羅氏公司打造的這些劇院，不僅在電影業建立起自己的王國，在大蕭條和第二次世界大戰期間，也讓市井小民有了一個能逃離現實生活的去處。目前，紐澤西和國王劇院仍作為文化、表演場所持續運營，而布朗士和皇后區的劇院則成為了宗教場所。

雖然石造外觀頗具馬雅文化風格，「羅氏第175號劇院」的內部建築是五個劇院中最多樣化的。出生於蘇格蘭、在紐約定居的蘭姆是1910、20年代電影院 繁盛時期的主要建築師之一，紐約華爾道夫(Waldorf Astoria)酒店和無線電城的室內設計師藍鮑許（Harold Rambausch）則協助塑造了內部的風格。

多年來，建築評論家們一直努力定義該劇院的風格，最被一致接受的敘述是「柬埔寨新古典主義」，但英國「泰唔士報」記者鄧勒普(David W. Dunlap)將它描述為「拜占庭-羅馬式-印度-印度教-摩爾風格-波斯-折衷主義-洛可可-裝飾主義」，而時代雜誌記者亞當斯(Nathaniel Adams)則將它形容為「寫實、接地氣的傑作」(kitchen-sink masterpiece)。蘭姆自己說過，異國情調的裝飾、顏色和場景，很容易創造一種氛圍，讓人們思想可以自由奔馳，並得到娛樂的效果。

「聯合宮」開放民眾參觀，提供小團體的導覽之旅。周靜芝 / 攝影

在這些劇院建成的時代，前往「東方」和「遠東」旅行在美國十分風靡。這也是為什麼鄧勒普寫道，蘭姆借鏡了「西班牙的阿爾罕布拉宮(Alhambra)、印度的凱拉薩Kailasa神廟的石刻和泰國的玉佛寺(Wat Phra Keo Temple)風格，並加上佛像、菩薩、大象和被稱為穆卡納斯(muqarnas)的伊斯蘭裝飾拱頂。

整棟建築的豪華內部裝潢中，有華麗的吊燈、絲狀的牆壁和天花板，以及手工雕刻的摩爾風格圖案。在不拘一格的裝飾品中，有佛像、獅子、大象、孔雀，甚至希臘神話中的半人馬，還會看到許多由艾克牧師留下的路易十五、十六時代的家具。

值得一提的是，所有「羅氏夢幻劇院」都有相同的管風琴，是加州的羅伯特-莫頓(Robert Morton) 管風琴公司所生產，它們以「音質清晰，同時保留了精緻的交響樂音」而聞名。「聯合宮」的管風琴是唯一留在原地未被移動的；它在舞臺下被棄置近25年，1970年重新被發現，隨後為教會所使用，但後來遭淹水破壞。2016年起，紐約劇院管風琴協會(New York Theater Organ Society) 和UPCA計畫對它進行全面翻新，努力在五年內籌集了100萬美元，使紐約市「唯一持續使用的劇院管風琴」得以回復昔日丰采。

劇院VIP室曾為伍迪艾倫拍片取景之處。周靜芝 / 攝影

費特森說，劇院另一個有趣的秘密是，艾克牧師當年把男士吸菸室變成他的圖書館，增設了從地板到天花板的書架。他在2009年去世後，所有的書都被放進倉庫，牆壁塗成現在的紅色，壁爐也被刷成白色。2015年伍迪艾倫來此拍攝電影「咖啡．愛情」(Cafe Society)時，工作人員計畫將這個房間作為1920年代的爵士沙龍，並表示他們想把壁爐刷上其他顏色，但會在戲殺青後恢復原狀。最終「聯合宮」管理階層認為新的油漆效果更棒，決定將它保留下來。

對「聯合宮」歷史、建築有興趣的民眾，可在其官網關注活動訊息或至「紐約探索俱樂部」(New York Adventure Club)網站預約導覽之旅。