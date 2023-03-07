除了遊行、河水染綠 聖派翠克節還有哪些該知道的

愛爾蘭人慶祝聖派翠克節(St. Patrick’s Day)已超過1000年歷史。Getty Images

每年的3月17日是聖派翠克節(St. Patrick’s Day)，愛爾蘭人慶祝這個宗教性的節日已超過1000年，至今全球各地仍在這一天舉辦各種慶祝活動。身處多元文化的美國，你知道這個節日的歷史由來、以及人們如何慶祝嗎？

聖派翠克節剛好在四旬齋(Lent)的基督教季節期間，愛爾蘭家庭傳統上會在早晨上教堂、下午慶祝；大家跳舞、喝酒、吃傳統愛爾蘭料理——培根和卷心菜。

誰是聖派翠克？

聖派翠克是5世紀時，愛爾蘭的守護者與傳道先驅。有趣的是，他並非愛爾蘭人。派翠克出生於羅馬帝國統治時期的大不列顛島(Roman Britain)，16歲時被綁架帶到愛爾蘭當奴隸，在逃脫之後，後來又返回愛爾蘭，並將基督教傳播給當地人民。

派翠克死後(據信是在西元461年3月17日)的數個世紀，關於他的生平傳說成為愛爾蘭文化中根深蒂固的一部分；其中最著名的是，他以愛爾蘭當地的三葉酢漿草來說明基督教義中的「三位一體」——聖父、聖子、聖靈(Father, Son and Spirit)。

紐約市的遊行是全美規模最大的民間遊行活動，每年約有15萬人參加。Getty Images

何時開始慶祝聖派翠克節？

大約從9或10世紀起，聖派翠克節成為羅馬天主教徒的慶典，而第一個聖派翠克節遊行 並不是在愛爾蘭，而是1601年3月17日在今日的佛羅里達聖奧古斯丁(St. Augustine)舉行的，當時這裡仍是西班牙的殖民地。

一個世紀之後，在英軍服役的愛爾蘭士兵因為思念故鄉，在1772年3月17日在紐約市舉辦遊行，來紀念聖派翠克；這是後來在紐約、波士頓及美國其他城市舉辦聖派翠克節遊行的濫殤。

經過35年，愛爾蘭移民 人口在美國逐漸增長，愛爾蘭外交部成立了「愛爾蘭援助計畫(Irish Aid)」，由Friendly Sons of Saint Patrick、Hibernian Society 等團體來統籌舉辦遊行，並以風笛和鼓樂為特色(實際上這普遍見於蘇格蘭與英格蘭的軍樂隊)。

1848年，紐約市數個愛爾蘭團體決定將遊行活動整合為一，至今這項遊行是全世界最古老的民間遊行，也是全美規模最大的，每年約有15萬人參加，約300萬人爭睹這個歷時約5小時、綿延1.5英里長的隊伍。波士頓、芝加哥 、費城和喬治亞州的薩凡納(Savannah)都有類似的遊行，但規模較小，參加人數約1-2萬人。2020、2021年紐約市的遊行因新冠疫情而取消，2022年恢復舉辦，但規模遠不及往年。

芝加哥人以將河水染綠的獨特方式來慶祝聖派翠克節。Getty Images

愛爾蘭移民與聖派翠克節活動

19世紀中期，在美國的愛爾蘭移民以新教徒中產階級居多，1845年愛爾蘭大饑荒爆發，約100萬貧窮、未受教育的愛爾蘭人為逃避饑荒而湧至美國。他們和早期的移民不同，連找工作都很困難，當這群人湧上街頭慶祝聖派翠克節時，甚至被報紙漫畫以ㄧ群醉醺醺的猴子來嘲諷他們。

隨著愛爾蘭移民在美國開枝散葉，其他城市也有了自己慶祝聖派翠克節的方式，例如芝加哥便別出心裁將芝加哥河染綠。1962年，處理城市污染的工人用染料來追蹤非法的污水排放時，意外發現可以用綠色染料這個獨特的方式來慶祝聖派翠克節。那年他們傾倒了100磅的綠色植物染料，讓芝加哥河「綠」了一整個星期。為了減少對環境的破壞，如今改為只倒40磅染料，讓河水僅變綠數個小時。

雖然芝加哥人認為把河水染綠是他們的原創，但遊行活動起源於1813年的薩凡納，當地居民卻認為這個點子最早是他們想到的。他們宣稱在1961年，一名叫伍德利(Tom Woodley)的餐廳經理便建議市府把薩凡納河染綠，但實行的結果不太成功，只讓河水稍微變綠。薩凡納沒有再繼續嘗試伍德利的點子，但伍德利堅稱他也向當時的芝加哥市長戴利(Richard J. Daley)提出了這個建議，雖然其他人駁斥了他的說法。