五感體驗餐廳Journey Experience 把「火山」搬上餐桌

在Journey Experience NYC用餐時，餐桌冒煙、食物從煙霧瀰漫的玻璃罩中冒出，屋內閃耀熔岩的琥珀紅色調，劈啪作響的火焰聲充斥。Journey Experience NYC提供

紐約市最近新開一家感官式餐廳，取名Journey Experience NYC，用餐時，餐桌冒煙、食物從煙霧瀰漫的玻璃罩中冒出，屋內閃耀熔岩的琥珀紅色調，劈啪作響的火焰聲充斥。

這家座落於紐約曼哈頓西24街、緊鄰麥迪遜廣場公園(Madison Square Park)、掛著Journey招牌的餐廳也是酒吧和酒廊，通過沉浸式視頻裝置與精緻餐飲、調酒相結合，將「戲劇美食」帶到紐約市。

空間裡大量擺設舊貨和古董店的地球儀、世上著名地標和建築物的 3D 雕塑 ，酒吧上方有古董複製品，還有哈利波特 (Harry Potter)古典藝術牆。

酒吧、沙龍和咖啡 館等區域各有戲劇元素。

在酒吧區，顧客點了雞尾酒，服務人員便透過高科技在酒吧頂部投射喜劇影像；在咖啡區“Epic Café”，可點休閒早、午、晚餐，餐具有隱藏 3D 設計，顧客可透過手機應用程式解鎖。

美麗的展台沙龍則陳列古董複製品，透過投影讓雕塑栩栩如生，身著FashionTech時裝的女主人講述背後故事，增添現場表演效果。主廚愛德華．洪(Edward Hong )為酒吧、沙龍和 Epic Café 各設計專屬菜單。

這家感官餐廳另提供ourney Odyssey 和 Journey 360兩種體驗。其中，Journey Odyssey 有50個座位，需購票，為兩人和四人餐桌打造多感官體驗， 百老匯演員事先拍攝一系列有趣插曲，介紹不同地點的五道菜。

透過沉浸式視頻裝置與精緻餐飲、調酒相結合，將「戲劇美食」帶給消費者不同的感官體驗。Journey Experience NYC提供

另一項Journey 360也要門票，20人圍坐長餐桌旁，360度投影將食客送到世界四個不同地點，例如乘坐Celestine 虛擬飛艇從帝國大廈頂部飛到亞馬遜雨林、再到北極，從海底沉船到火山內部、最後到外太空，在五道菜固定套餐中，周圍充滿有趣的視覺和音效，由穿著科技服裝的演員帶領完成整趟旅程。

在火山中，桌上有乾冰冒煙，服務員端出覆蓋玻璃圓頂的小牛肉，抬起圓頂，蒸汽從盤子和餐具中傾瀉而出。

可利用Tock 應用程式、或到 exploretock.com 購買 Journey 360 和 Journey Odyssey 門票，每人 175 美元，另可通過 Open Table 預訂咖啡廳或沙龍。