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給愛看戲的孩子…百老匯3/21邀18歲以下青少年免費觀劇

世界新聞網 周靜芝 / 即時報導
第25屆百老匯兒童之夜(Kids' Night)活動將於3月21日舉行。取自Shutterstock
第25屆百老匯兒童之夜(Kids' Night)活動將於3月21日舉行。取自Shutterstock

家有18歲以下青少年或兒童的父母看過來！第25屆百老匯兒童之夜(Kids' Night)活動將於3月21日舉行，屆時18歲及以下的青少年、兒童只要有買全額門票的大人陪同，即可免費觀看演出，這等於兩張門票每張以50%的優惠折扣出售。

目前還沒有關於百老匯哪些劇目將參與這項活動，以及門票將何時開始銷售，有興趣的名眾可以先在百老匯粉絲俱樂部(Broadway Fan Club)註冊，便可收到最新資訊，主辦單位也歡迎13歲及以上的青少年自行報名。

百老匯聯盟主席夏洛特．聖馬丁(Charlotte St. Martin)表示，由於這個項目，可以讓18萬2,747名兒童、青少年免費觀看演出，這將有助培養他們未來觀賞戲劇的嗜好。聖馬丁說，根據他們的研究，63.5%的百老匯成人觀眾表示他們在兒童或青少年時期曾到過劇院看表演，這有助於及早培養喜好觀看戲劇的習慣；「而且我們知道，戲劇和藝術可以帶來更高的教育成就和高中畢業率，並提供更多的幸福感。這必須從小開始培養，對吧？」

根據主辦單位新聞稿指出，除了演出門票外，這項僅限一晚的活動還包括餐廳折扣、活動書籍、劇院內活動以及一系列「尚未公佈」的計畫。另外，別忘了索取一張「我的第一場百老匯演出」(My First Broadway Show)紀念貼紙，畢竟這是一個重要時刻。

詳請請見活動官網www.kidsnightonbroadway.com/

百老匯 教育

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