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24小時營業桌球俱樂部 將在紐約遍地開花

世界新聞網 周靜芝 / 即時報導
桌球俱樂部PingPod今年將在紐約市更多地點出現。取自PingPod網站
桌球俱樂部PingPod今年將在紐約市更多地點出現。取自PingPod網站

喜愛桌球運動的華人朋友有福了，桌球俱樂部PingPod今年將在紐約市更多地點出現。2月15日PingPod將在布魯克林市區、4月初在曼哈頓上東區的East 95th開設新店，與目前其他分店一樣，都將24小時全天候營業。

有興趣前往體驗的民眾，可以上PingPod網站，先選擇地點、預訂時間，屆時便可以前往使用球桌，球和球拍由PingPod提供，現場可購買飲料和零食。你甚至可以帶幾個朋友一起比賽、彼此加油，雖然現場沒有服務人員，但可以在網上報名課程、預約個人教練。

PingPod通常選擇通風良好的空間，擺放四至五張桌子，有些門市還提供可預訂的包廂。每小時訂價從15到50美元不等。PingPod表示，所有門市均有保全公司全天候監控。

PingPod創辦人說，城市通常缺乏足夠的遊戲娛樂空間，他們的座右銘是：「為了健身、為了樂趣、為了每個人(For fitness, for fun, for everyone)」。該公司管理階層由體育管理專家、財務專家和乒乓球好手所組成。

第一家PingPod位於下東區，於2020年新冠疫情爆發初期開業。該公司表示，由於市場需求如此之大，他們正在紐約市及新澤西、費城、波士頓和邁阿密拓展更多據點。PingPod目前在紐約市阿斯托利亞、威廉斯堡、下東區、服裝區和另一個上東區地點設有門市。

PingPod現場可購買飲料和零食，甚至可以帶幾個朋友一起比賽、彼此加油。取自P...
PingPod現場可購買飲料和零食，甚至可以帶幾個朋友一起比賽、彼此加油。取自PingPod網站

紐約市 健身 費城

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