24小時營業桌球俱樂部 將在紐約遍地開花

桌球俱樂部PingPod今年將在紐約市更多地點出現。取自PingPod網站

喜愛桌球運動的華人朋友有福了，桌球俱樂部PingPod今年將在紐約市 更多地點出現。2月15日PingPod將在布魯克林市區、4月初在曼哈頓上東區的East 95th開設新店，與目前其他分店一樣，都將24小時全天候營業。

有興趣前往體驗的民眾，可以上PingPod網站，先選擇地點、預訂時間，屆時便可以前往使用球桌，球和球拍由PingPod提供，現場可購買飲料和零食。你甚至可以帶幾個朋友一起比賽、彼此加油，雖然現場沒有服務人員，但可以在網上報名課程、預約個人教練。

PingPod通常選擇通風良好的空間，擺放四至五張桌子，有些門市還提供可預訂的包廂。每小時訂價從15到50美元不等。PingPod表示，所有門市均有保全公司全天候監控。

PingPod創辦人說，城市通常缺乏足夠的遊戲娛樂空間，他們的座右銘是：「為了健身 、為了樂趣、為了每個人(For fitness, for fun, for everyone)」。該公司管理階層由體育管理專家、財務專家和乒乓球好手所組成。