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紐約公共圖書館吳爾芙個展 文學迷快朝聖

編譯徐薏茹／即時報導
紐約公共圖書館推出「維吉尼亞吳爾芙：現代精神」展覽，邀大眾一起探討這位名作家的一生和創作過程。New York Public Library提供
紐約公共圖書館推出「維吉尼亞吳爾芙：現代精神」展覽，邀大眾一起探討這位名作家的一生和創作過程。New York Public Library提供

二十世紀最重要的英國作家之一維吉尼亞吳爾芙(Virginia Woolf)在距今約一世紀前開始突破文學的界線，打破父權制的牢籠，她文字的力量至今仍能引發共鳴。

紐約公共圖書館(New York Public Library)推出「維吉尼亞吳爾芙：現代精神」(Virginia Woolf: A Modern Mind)展覽，邀大眾一起探討這位名作家的一生和創作過程。即日起至3月5日在蘇世民大樓(Stephen A. Schwarzman Building)展出，免費入場。

紐約公共圖書館收藏吳爾芙最重要的作品集之一，在本次展覽展示，可看到吳爾芙的個人筆記、日記、家庭照、未公開信件，一窺這名偉大作家的生活。

紐約公共圖書館本次展覽可看到吳爾芙的個人筆記、日記、家庭照、未公開信件，一窺這名...
紐約公共圖書館本次展覽可看到吳爾芙的個人筆記、日記、家庭照、未公開信件，一窺這名偉大作家的生活。New York Public Library提供

日記條目記述吳爾芙如何拒絕維多利亞時代前輩的傳統形式，以不斷變化的觀點實驗，運用意識流的敘述方式，探究其筆下人物內心最深處的想法。

「維吉尼亞吳爾芙：現代精神」是吳爾芙作品30年來在圖書館的第一次大型展覽。

Henry W.與Albert A. Berg英美文學收藏負責人、擔任本次策展人的嘉露蓮·薇嘉(Carolyn Vega)表示：「透過吳爾芙自身的作品，我們能跟隨她的創作發展，以及她個人的奮鬥與成就，她的日記坦率地記錄想成為偉大作家的渴望，在其中反思充斥著疾病的人生，儘管內心混亂，仍訴說可理解的願望，盡可能成為最好的自己。」

「她關於性別流動的寫作在現今更顯重要，吳爾芙去世後，她的鰥夫選擇紐約公立圖書館保管她的檔案，對於她的丈夫來說，吳爾芙的作品能夠放在一起並且讓大眾接觸相當重要，我們很激動能與訪客分享她見解深刻、敏感、私人的作品。」

紀念物包括「戴洛維夫人」(Mrs. Dalloway)的早期手稿，以及「燈塔行」(To the Lighthouse)最終手稿。

文學迷別忘了逛逛圖書館的禮品店，將美麗的書本、主題手提袋、項鍊、日誌帶回家作紀念。

二十世紀最重要的英國作家之一維吉尼亞吳爾芙。New York Public Li...
二十世紀最重要的英國作家之一維吉尼亞吳爾芙。New York Public Library提供

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