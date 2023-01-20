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瑪丹娜全球巡演今夏啟航 芝加哥門票20日開賣

世界新聞網 周靜芝 / 即時報導
流行天后瑪丹娜的全球巡迴表演「慶典之旅」(Celebration Tour)將在今年夏天啟航。取自Shutterstock
流行天后瑪丹娜的全球巡迴表演「慶典之旅」(Celebration Tour)將在今年夏天啟航。取自Shutterstock

流行天后瑪丹娜的全球巡迴表演「慶典之旅」(Celebration Tour)將在今年夏天啟航，並於8月來到芝加哥聯合中心(United Center)。

瑪丹娜在眾星雲集的視頻中宣布，她的第12次巡演將於7月15日在加拿大溫哥華的羅傑斯體育館 (Rogers Arena) 拉開序幕，演出一直持續到12月。演唱會取名為「慶典之旅」，將呈現瑪丹娜在過去四十年中最膾炙人口的歌曲，包括Vogue、Crazy For You、Like a Virgin和Like a Prayer。

瑪丹娜在網站上發表聲明說，她很高興能盡可能演唱更多歌曲，為歌迷帶來他們期待許久的演出。

巡演計畫將在北美、歐洲的35個城市舉行，每場演出都邀請到特別嘉賓Bob the Drag Queen助陣。除了芝加哥，瑪丹娜還將在美國其他中西部城市演出，包括明尼蘇達州的聖保羅、俄亥俄州克利夫蘭和密歇根州的底特律。

瑪丹娜的芝加哥演出訂於8月9日(周三)在聯合中心登場，門票將於1月20日(周五)上午10點在Ticketmaster發售 (花旗卡會員和瑪丹娜粉絲俱樂部會員的預售已經開跑)。此外，在Live Nation的預售則提前於19日 (周四) 上午10點開始，上網可輸入「SOUND」代碼購票。

瑪丹娜芝加哥演唱會票價在公開發售前並未公布，但以流行天后在樂壇的地位，預期將會被哄抬至超高價。

瑪丹娜的全球巡迴表演「慶典之旅」宣傳海報。取自Instagram@madonna
瑪丹娜的全球巡迴表演「慶典之旅」宣傳海報。取自[email protected]

瑪丹娜 芝加哥 俄亥俄州

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