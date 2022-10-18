我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

國家衛生研究院11年研究：直髮膏成份恐致子宮內膜癌

紐約市擬延後垃圾放置時間至下午8時 明年4月實施

華府這座教堂的彩繪玻璃 蔣宋美齡肖像與傑弗遜並列

記者王福權／華盛頓報導
華府衛理公會教堂。記者王福權／攝影
華府衛理公會教堂。記者王福權／攝影

華府西北部有一間古老的衛理公會教堂 (Foundry United Methodist Church)，至今保留著一扇以蔣宋美齡為主題的彩繪玻璃肖像，她是該教堂四面代表自由的彩繪玻璃窗中，唯一的亞裔和女性代表，1943年2月18日蔣宋美齡來美國國會演講時，曾多次蒞臨這間教堂，1948年來訪時又在這扇玻璃窗肖像前留影，值得喜愛探索並回顧歷史的民眾欣賞。

該教堂位於華府16街與P街交口，教堂的四面玻璃窗於1943年底鑲刻完成，代表羅斯福總統於1941年1月6日提出的「四大自由」，每扇都有一位宗教人物和一位現代人物為象徵。

代表「言論自由」的是聖彼得和美國前總統傑弗遜；代表「信仰自由」的是聖保羅和第一批到美國的清教徒；「免於恐懼的自由」由以賽亞和法國微生物學家巴斯德代表；而「免於匱乏的自由」的象徵人物正是約瑟夫和蔣宋美齡，宋美齡是其中唯一的亞裔和女性代表。

蔣宋美齡彩繪玻璃肖像。記者王福權／攝影
蔣宋美齡彩繪玻璃肖像。記者王福權／攝影

玻璃窗中的蔣宋美齡肖像，穿藍色中式袍裙，左手置於胸前，右手往右下方展開，掌心朝前作給予狀。面容典雅，散發悲憫氣質。民眾走進教堂，會看到年方45歲、風華正盛、雍容富貴的蔣宋美齡肖像。

蔣宋美齡1943年訪美掀起熱潮，成為當年苦難中國的代言人，這幅在華府最古老衛理公會教堂的彩繪，標誌了她當時在美國人民，尤其是基督教社群眼中的崇高地位。

她在當年2月18日的演講中，以坦率智慧的措辭和端莊大方的儀態征服國會議員，以20分鐘的演講，介紹了中國人民抗戰的英勇事蹟，敦促美國反思「重歐輕亞」政策，尋求美國對中國抗日的援助。她的演講字字鏗鏘、不卑不亢，條理清晰又感人至深，被公認為她人生中最輝煌時刻之一。當年她在美國各大城市共發表七次演講，後來也在洛杉磯唐人街發表演說，號召華僑支持抗戰。

蔣宋美齡的人生堪稱傳奇，也是一部中華民國近代史的縮影。今年是她逝世19年紀念，這幅深藏在教堂彩繪玻璃中的蔣宋美齡肖像，值得民眾前來觀賞。衛理公會教堂地址：1500 16th St NW, Washington, DC 20036。

華府 亞裔 中華民國 社群 洛杉磯

上一則

抗通膨 Costco推出購物滿3000元送500元

下一則

Trader Joe's秋季上架貨 精選10大必買食品

熱門新聞

量販業龍頭好市多10月間為會員推出一系列大幅折扣。路透

好市多促銷不落人後 10月份推9大最佳優惠

2022-10-12 10:16
這種綠色甲蟲，如今已蔓延35州，摧毀了幾百萬棵樹。Getty Images

家有光臘樹？農業官員建議砍掉 改種防蟲樹種

2022-10-11 09:59
消毒濕巾對某些物品的表面會造成傷害，絕對不要用它來擦拭。取自pexels

使用前三思 這些物品絕對不要用消毒濕巾擦拭

2022-10-13 10:30
好用的廚房小幫手，可以讓你在烹飪時省時省力許多。Getty Images

這20項廚房神器 趁亞馬遜會員日可以入手

2022-10-11 10:26
開著露營車到處旅行、住在森林小屋等關於退休的迷思，是許多人對退休所懷抱的憧憬，但要讓美夢成真，則要有足夠的資源才行。取自pexels

理想與現實之間…退休族不應再自我欺騙的10大謊言

2022-10-10 10:07
美食購物網站統計出近來最多好市多會員喜愛掃貨的10種食品。Getty Images

好市多會員 最近最愛掃貨的10項食品

2022-10-17 10:16

超人氣

更多 >
「多年感情到頭來只剩一卡皮箱」 黃義交稱生命中最重要4人

「多年感情到頭來只剩一卡皮箱」 黃義交稱生命中最重要4人
居英港人在中領館外示威 被拖進領館圍毆 英警在門口拉人營救

居英港人在中領館外示威 被拖進領館圍毆 英警在門口拉人營救
中共20大常委新名單 3名「60後」

中共20大常委新名單 3名「60後」
華女被騙去做「高薪」按摩 每天工作15小時還被強姦

華女被騙去做「高薪」按摩 每天工作15小時還被強姦
黃義交人生精彩 緋聞案卻纏繞一生

黃義交人生精彩 緋聞案卻纏繞一生