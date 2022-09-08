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泰坦尼克號沈船悲劇110周年 特展11月巡迴紐約

世界新聞網 周靜芝 / 即時報導
今年是泰坦尼克號沉没110周年。取自Shutterstock
今年是泰坦尼克號沉没110周年。取自Shutterstock

今年是泰坦尼克號 (又譯 : 鐵達尼號) 沉没110周年，110年前這艘號稱「永不沈沒」的郵輪在處女航中不幸撞上冰山，1514名乘客與船員，永遠沈入北大西洋深處。為緬懷此一事故中的罹難者，「泰坦尼克號特展」 (Titanic: The Exhibition) 先在郵輪故鄉---英國舉辦了展覽，深入剖析了1912年4月15日發生的這樁悲劇，展出時在倫敦造成轟動，門票全部銷售一空；接著11月將抵達紐約，落腳第六大道526號 (近西14街) 。

觀眾可「穿越時空」實地體驗這艘世界級郵輪。取自IG@titanictheexhi...
觀眾可「穿越時空」實地體驗這艘世界級郵輪。取自[email protected]

在長約90分鐘的參觀過程中，觀眾可以碰觸「冰山」、仔細觀察泰坦尼克號的碎片，彷彿置身110年前那個寒冷的夜晚，感受等待救援乘客的無助與絕望。展出的200多件展品中，有許多船上乘客留下的遺物，包括衣物、鞋子、首飾、錢幣以及所使用瓷器。還有事後從海中打撈出的日記與明信片，上面的字跡依然斑斑可考。

展品中有許多船上乘客留下的遺物。取自IG@titanictheexhibitio...
展品中有許多船上乘客留下的遺物。取自[email protected]

民眾在展覽中可以「穿越時空」實地體驗這艘世界級郵輪，從氣派的頭等艙包廂，到豪華的晚宴餐桌；從略顯擁擠的三等艙房，到昏暗燠熱的鍋爐房，以及電報員發出求救信息的工作室。

展覽藉由這些珍貴物件與真實還原的現場，訴說無數個生命的故事，以及回憶他們所踏上的最終旅程。透過文字的說明，更能理解其他不曾為人們所熟悉的「小人物們」的悲歡離合。展覽最後，觀眾可以持和船票1:1同等大小的門票，在一整面牆的乘客名單中，尋找與船票主人的名字，並探索他們是否在災難中倖存下來。

 「泰坦尼克號特展」門票為成人$31、青少年及兒童$20.9，4歲以下可免費入場。更多展覽訊息詳見https://titanicexhibition.com/nyc/

泰坦尼克號氣派的頭等艙包廂。取自IG@titanictheexhibition
泰坦尼克號氣派的頭等艙包廂。取自[email protected]

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