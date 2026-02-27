提防稅務減免詐騙 5方案可直接向國稅局申請

我的頻道

編譯周靜芝/即時報導
示意圖。Image by Steve Buissinne from Pixabay
示意圖。Image by Steve Buissinne from Pixabay

面對各種稅務減免（tax relief）方案時，可能會感到不知所措，尤其正遭遇銀行存款扣押、強制扣薪或稅務留置權（tax lien）時；雖然確實有合法的稅務減免服務，但某些公司會鎖定納稅人脆弱心理，提出好到不真實的虛假承諾。

今日美國（USA Today）報導，信譽好的稅務減免公司能協助釐清可選擇的方案、與國稅局溝通，某些情況下甚至能減低欠稅金額；然而如何避開詐騙技巧，掌握可自行申請的方案，則有助守護錢財、更自信地解決稅務債務。

常見稅務減免詐騙徵兆

當收到國稅局欠稅通知時，情緒往往處於激動狀態，因此在眾多稅務減免公司中分辨何者虛假不實很重要，以下徵兆有助防範詐騙：

- 保證結果：是否符合任何稅務減免資格，決定權在於國稅局；聲稱能保證結果的公司便有唬弄之嫌。

- 預先篩選納稅人資格：預先篩選資格常是招攬生意的手段，猶他州稅務顧問博特（Gene Bott）指出，合法的公司會詳盡審查納稅人財務狀況，要求提供稅務紀錄副本，他們需深入理解實際情況，才能制定適切對策。

- 承諾過於完美：對於聲稱減稅成功率極高的公司也需警惕，喬治亞州稅務服務公司總裁傑維斯（Christopher Jervis）表示，實際達成的和解金額通常遠高於「每1元僅需支付幾分錢」的比率，而是接近每1元支付一半。稅務和解協議的核准率約為21%，因此無論金額多少，達成更低金額的和解十分罕見。

- 預先收取高額費用卻未說明服務內容：若公司索取大筆預付款項卻未解釋具體服務項目，也是一大警訊。

- 強迫推銷：任何採取強迫推銷手法的公司，包括施壓要求在特定時限內簽署合約，動機都可疑。

- 宣稱「國稅局新計畫」：可用的稅務減免方案皆已納入稅法多年，所謂的「國稅局新計畫」多屬重大警訊，意在使人上鉤。

- 鼓吹切斷與國稅局聯繫：任何將國稅局描繪為敵對者或建議無視其通知的公司，幾乎都是居心叵測。

可直接申請的稅務減免方案

值得注意的是，稅務減免公司能取得的所有方案，納稅人皆可直接向國稅局申請，包括：

- 分期付款協議

- 妥協要約（OIC）

- 罰款減免

- 扣除與抵免

- 代擬報稅表（Substitute for return）替換

然而，稅務減免公司能為人節省時間精力，並可能發掘自行難以尋得的扣除額、抵免額乃至減免方案。兩者唯一差異在於專業人士嫻熟稅法，能在協商折衷方案或運用其他選項時更具優勢。

何時應委託稅務減免公司

若有充足時間、精力與耐心研究稅法及減免方案，尤其運用國稅局提供的納稅人權益服務等免費資源，自行處理可節省費用；但若有以下任一情況，聘請稅務專業人士可能更為明智：

- 欠稅金額龐大；

- 國稅局已將帳戶轉為催收，即已收到銀行扣押或強制扣薪通知；

- 需補繳多年度未申報的報稅表；

- 面臨財務困境，需專業代理爭取最佳減免方案；

- 無暇為自身狀況尋求最佳解決方案。

國稅局 詐騙 稅表

