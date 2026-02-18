申報州稅注意...這9州稅率降 這5州不甩聯邦規定

我的頻道

編譯俞仲慈／即時報導
國稅局(IRS)向來查稅嚴厲加上罰則苛刻，讓許多納稅人乖乖遵守規定申報聯邦稅並繳納州稅。美聯社

國稅局(IRS)向來查稅嚴厲加上罰則苛刻，讓許多納稅人乖乖遵守規定申報聯邦稅並繳納州稅，不過今年申報州稅時需注意，全國9州調降州稅稅率，還有5個州不甩聯邦新稅法規定，繼續對小費和加班費課稅。

根據今日美國報(USA Today)報導，阿拉斯加、佛羅里達、內華達、新罕布夏、南達科他、田納西、德州、華盛頓州和懷俄明等州不課徵個人所得稅，州民無需擔心州稅申報問題，而且非營利組織稅務基金會(Tax Foundation)發現，全國徵收州稅的41州其中有9州調降2025年申報稅率：

印第安納(2025稅率從2024的3.05%降至3%，2026年再降至2.95%)、愛阿華(2024稅率由4.4%-5.7%分級稅率降至3.8%統一稅率)、路易斯安納(2024稅率由1.85%-4.25%分級稅率降至3%統一稅率)、密西西比(2024收入逾一萬元部分，統一稅率從4.7%降至4.4%，2026年再降至4.0%)、密蘇里(最高邊際稅率top marginal rate從4.8%降至4.7%)、內布拉斯加(最高邊際稅率從5.84%降至5.2%)、新墨西哥(新增稅級，但最低稅率從1.7%降至1.5%)、北卡羅來納(統一稅率從4.5%降至4.25%，2026再進一步降至3.99%)以及西維吉尼亞(2024個人所得稅分級稅率從2.36%-5.12%降至2.22%-4.82%)

不過與過去相比，申報州稅的納稅人需要注意，部分州不甩總統川普去年7月4日簽署生效的聯邦新條款，例如追溯至2025年的老人額外扣除額以及加班費和小費的免稅優惠，因此申報州稅時，前述收入仍屬應稅範圍，必須加入申報。

加州為例，不承認川普政府新稅法為延稅退休帳戶，因此帳戶收益每年都得向州政府申報，加值部分不會延稅，並且適用兒童稅規則，此外加州雇主的繳款也屬於應稅收入，只有政府最初提供的1000元啟動資金可以免稅。

至於科羅拉多也否決加班費免稅，在州稅申報表新增「聯邦加班費超額扣除額」，納稅人必須申報聯邦扣除額，並將其加回用於申報州稅。

還有紐約州繼續對小費和加班費課稅，在IT-225表格新增「免稅小費收入加回」和「免稅加班費加回」代碼；伊利諾雖然尚未採納加班費和小費免稅方案，可能更新附表M，要求對聯邦免稅的小費和加班費列為應稅收入；緬因州也否決老人扣除額以及車貸利息、小費與加班費的扣除額。

