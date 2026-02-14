把壓箱銀飾拿出來賣之前 先弄清楚這5件事

我的頻道

編譯周靜芝/即時報導
銀價近期一度衝破百元大關，隨著貴金屬價格起伏，許多人開始思考現在是賣出銀飾的好時機嗎？畢竟，不少人衣櫃裡都藏著銀製餐具、硬幣或珠寶，也有人為投資目的購入銀條。無論是祖母傳承的銀器餐具，還是多年收藏的銀幣，若打算出售銀製品，Market Watch網站諮詢專家，整理出5件需要事先暸解的事。

銀飾買賣業者表示，最近確實忙得不可開交，處理這類客戶需求。賓州貴金屬公司Alloy Market執行長艾佛沙諾（Brandon Aversano）表示，他們正經歷前所未見的白銀賣家洪流；該公司2025年下半年收購的白銀量，是上半年的近兩倍。

1. 哪裡可出售銀製品

選擇眾多。可前往當地當舖或專營錢幣貴金屬的商家，亦可選擇網路交易，將銀器寄送至從事此類交易的公司。拍賣行是另一選擇，適合價值超越「熔值」的收藏品；此外，eBay等平台及社群媒體群組，可供買賣雙方接洽。

哪種方式最划算？值得注意的是，通常無法以當前市場（現貨）價格出售銀器，因收購者需從中獲利。硬幣鑑定收購公司Coinfully財務長布蘭南（Trip Brannen）說，如同任何資產交易，銀飾同樣存在買賣價差。

專家指出，線上平台因營運成本較低，通常能提供更高收購價，但需自行處理物流並等待款項入帳。當舖等本地商家出價可能較低，但能立即收款。透過eBay或社群媒體銷售雖可能獲利，但需直接與買家交涉。

無論選擇何種銷售管道，都應謹記尋求多方報價的原則，切勿認定首個報價即是最佳；同時務必查核買家的資歷或相關評價。若與線上買家交易，需確認對方是否承擔運費並為包裹投保。

2. 如何辨別銀製品真偽

首先須知任何銀製品皆非100%純銀，純銀質地太軟，需添加其他金屬才能使用。即使最高等級的純銀（fine silver）純度也僅99.99%，未達百分之百；而標準銀（sterling silver）的純度為92.5%。

判斷銀幣、首飾及餐具是否為真銀最直接的方式，是尋找官方印記或標章的特定標記，但這些標記會因原產國而異。

以純銀為例，其常以「925」標記標示，代表92.5%純度。銀匠製作的器物可能附有專屬標記，如美國著名工藝家里維爾（Paul Revere）的作品便會刻有「Revere」字樣。鍍銀製品有時也會標示，但其價值遠低於純銀。

除了尋找標記，還能透過其他測試驗證銀器真偽。最基本的方法是簡單的磁鐵測試；銀不具磁性，若物品被磁鐵吸引，則非真品。若有疑慮，可將物品送交信譽良好的專家或經銷商鑑定，但切勿因誤判物品非銀而輕率處理，可能錯失一筆收入。

3. 物品價值是否超越「熔值」（melt value）

這正是「收藏級銀器」的價值所在，特定銀幣、珠寶飾品、精選餐具或器皿，甚至祖母傳下的刀叉，皆可能蘊含附加價值。北卡羅來納州收藏顧問法克曼（Liz Fackelman）表示，她見過最大的錯誤，就是人們將本該完整出售給收藏家或專業買家的物品報廢了。

法克曼說，正確鑑定銀器比試圖掌握市場時機更重要，銀價雖有波動，但誤判物品價值造成的損失，遠比等待較好的現貨價格更為慘重。

4. 售出前是否該清潔藏品

多數專家建議避免過度清潔。骨董珠寶商M.S. Rau研究員奧特蘭托（Emily Otranto）指出，對骨董物件而言，過度清潔可能去除自然舊化光澤、模糊細節並降低價值；若有疑慮，最好保持原貌。

5. 考量稅務影響

趁銀價上漲脫手固然令人欣喜，但隨之而來的稅務問題不容忽視。理財作家韋特曼（Barbara Weltman）表示，國稅局會對銀製傳家寶、錢幣或收藏品的銷售課徵資本利得稅。她說，這與其他資產無異，若有收益就必須申報；但長期持有銀器的難題在於追溯「成本基礎」（原始購入金額），依此計算應稅利潤，「務必設法找出相關記錄」。

對富裕的白銀賣家而言，還可能面臨更高的稅負。根據收入水準，資本利得稅最高達20%，另加3.8%的淨投資所得稅；然而國稅局指出，白銀等貴金屬被歸類為「收藏品」，其增值部分最高適用28%的稅率。專家指出，此較高稅率實際適用於最高三級稅率的納稅人，而低於此級別的收藏品稅率則適用於家庭的一般所得稅率。出售實體貴金屬ETF股份時，亦適用相同稅務規則。

社群媒體 國稅局 北卡羅來納州

上一則

狗聽音樂可紓壓 但不一定都喜歡古典樂

