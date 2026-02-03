夫妻聯合報稅有「婚姻懲罰」？在這18州未必划算

投資研究平台BestBrokers指出，到2025年仍有18州有婚姻懲罰，這些州夫妻若合併申報，會高於兩人各以單身身分申報，原因在於州稅的所得級距並未隨婚姻狀態加倍。(美聯社)

2017年「減稅與就業法」(Tax Cuts and Jobs Act)幾乎全面消除了所得稅中的「婚姻懲罰」，做法是將夫妻合併申報的免稅與級距金額設為單身申報者的兩倍，不過最高稅率級距的納稅人仍保留部分婚姻懲罰。投資研究平台BestBrokers指出，到2025年仍有18州有婚姻懲罰，這些州夫妻若合併申報，會高於兩人各以單身身分申報，原因在於州稅的所得級距並未隨婚姻狀態加倍。

今日美國(USA Today)報導，依各州不同規定，結婚可能讓夫妻每年多付超過8000元的稅負。教育與理財網站The College Investor也指出，在有婚姻懲罰的州中，夫妻雙方收入相近的家庭受影響最為明顯。為找出夫妻報稅成本最高的地區，BestBrokers假設以下情境：夫妻雙方年收入各為7萬5千元，若分開申報則採1萬5750元的標準扣除額，合併申報為3萬1500元。下列便是這18州稅制設計、累進稅率、扣除額互相作用下，合併申報會多繳的金額：

華盛頓特區8173元；特拉華州7008元；西維吉尼亞州 5724元；新墨西哥州2146元；羅德島州1834元；新澤西州 1575元；威斯康辛州1469元；俄亥俄州1364元；維吉尼亞州1318元；南卡羅來納州1212元；明尼蘇達州1191元；佛蒙特州1046元；密蘇里州857元；密西西比州440元；北達科他州312元；馬里蘭州253元；阿肯色州86元；內布拉斯加州1元。

至於有沒有「結婚反而省稅」的州？BestBrokers指出紐約州是唯一一個已婚夫妻在所得稅上優於單身人士的州，合併申報可比兩名單身者少繳23元的稅。BestBrokers總編輯霍夫曼(Paul Hoffman)補充，有些夫妻即使只有一方工作卻還是選擇合併申報，民眾得注意這在各州究竟是放大婚姻懲罰或紅利。

婚姻懲罰也可能出現在其他稅制中，即使不看州所得稅，在某些聯邦稅項中，因為已婚人士的稅率級距並非單身人士乘二，仍可能出現婚姻懲罰，包括：

合格股利與長期資本利得：婚姻懲罰出現在15%與20%兩個最高稅率，單身人士門檻為53萬3400元、已婚夫婦為60萬50元(應稅收入未超過此門檻以15%徵收、超過則以20%徵收)

淨投資所得稅(又稱紅藍卡 資本利得附加稅)：稅率3.8%，起徵門檻為單身20萬元、已婚25萬元；另有0.9%的紅藍卡稅，起徵門檻同前。

社會安全福利課稅：單身人士所得門檻為2萬5千元，但已婚夫婦僅超過3萬2千元便需繳納。

兒童與受扶養人照護抵稅額：這個抵免自調整後總收入達1萬5千元起開始遞減。The College Investor指出，由於已婚夫妻必須合併申報，常常比收入相近的兩名單親更早喪失完整抵稅資格。