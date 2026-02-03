我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

NBC女主播8旬母親疑似在住家遭綁架

紐約槍擊、謀殺案1月創歷史新低 市警總局歸功於1項計畫

夫妻聯合報稅有「婚姻懲罰」？在這18州未必划算

編譯廖振堯／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
投資研究平台BestBrokers指出，到2025年仍有18州有婚姻懲罰，這些州夫妻若合併申報，會高於兩人各以單身身分申報，原因在於州稅的所得級距並未隨婚姻狀態加倍。(美聯社)
投資研究平台BestBrokers指出，到2025年仍有18州有婚姻懲罰，這些州夫妻若合併申報，會高於兩人各以單身身分申報，原因在於州稅的所得級距並未隨婚姻狀態加倍。(美聯社)

2017年「減稅與就業法」(Tax Cuts and Jobs Act)幾乎全面消除了所得稅中的「婚姻懲罰」，做法是將夫妻合併申報的免稅與級距金額設為單身申報者的兩倍，不過最高稅率級距的納稅人仍保留部分婚姻懲罰。投資研究平台BestBrokers指出，到2025年仍有18州有婚姻懲罰，這些州夫妻若合併申報，會高於兩人各以單身身分申報，原因在於州稅的所得級距並未隨婚姻狀態加倍。

今日美國(USA Today)報導，依各州不同規定，結婚可能讓夫妻每年多付超過8000元的稅負。教育與理財網站The College Investor也指出，在有婚姻懲罰的州中，夫妻雙方收入相近的家庭受影響最為明顯。為找出夫妻報稅成本最高的地區，BestBrokers假設以下情境：夫妻雙方年收入各為7萬5千元，若分開申報則採1萬5750元的標準扣除額，合併申報為3萬1500元。下列便是這18州稅制設計、累進稅率、扣除額互相作用下，合併申報會多繳的金額：

華盛頓特區8173元；特拉華州7008元；西維吉尼亞州5724元；新墨西哥州2146元；羅德島州1834元；新澤西州1575元；威斯康辛州1469元；俄亥俄州1364元；維吉尼亞州1318元；南卡羅來納州1212元；明尼蘇達州1191元；佛蒙特州1046元；密蘇里州857元；密西西比州440元；北達科他州312元；馬里蘭州253元；阿肯色州86元；內布拉斯加州1元。

至於有沒有「結婚反而省稅」的州？BestBrokers指出紐約州是唯一一個已婚夫妻在所得稅上優於單身人士的州，合併申報可比兩名單身者少繳23元的稅。BestBrokers總編輯霍夫曼(Paul Hoffman)補充，有些夫妻即使只有一方工作卻還是選擇合併申報，民眾得注意這在各州究竟是放大婚姻懲罰或紅利。

婚姻懲罰也可能出現在其他稅制中，即使不看州所得稅，在某些聯邦稅項中，因為已婚人士的稅率級距並非單身人士乘二，仍可能出現婚姻懲罰，包括：

合格股利與長期資本利得：婚姻懲罰出現在15%與20%兩個最高稅率，單身人士門檻為53萬3400元、已婚夫婦為60萬50元(應稅收入未超過此門檻以15%徵收、超過則以20%徵收)

淨投資所得稅(又稱紅藍卡資本利得附加稅)：稅率3.8%，起徵門檻為單身20萬元、已婚25萬元；另有0.9%的紅藍卡稅，起徵門檻同前。

社會安全福利課稅：單身人士所得門檻為2萬5千元，但已婚夫婦僅超過3萬2千元便需繳納。

兒童與受扶養人照護抵稅額：這個抵免自調整後總收入達1萬5千元起開始遞減。The College Investor指出，由於已婚夫妻必須合併申報，常常比收入相近的兩名單親更早喪失完整抵稅資格。

西維吉尼亞州 紅藍卡 新澤西州

上一則

網熱議海外出差必備物品 他帶一瓶「家鄉礦泉水」

延伸閱讀

金兌錫免費報稅服務 減輕居民負擔

金兌錫免費報稅服務 減輕居民負擔
報稅新規：加班費、小費免稅 勞工須自行計算

報稅新規：加班費、小費免稅 勞工須自行計算
中華公所義工報稅 服務至3月底

中華公所義工報稅 服務至3月底
政府若周末停擺國稅局經費恐斷 影響報稅和退稅？

政府若周末停擺國稅局經費恐斷 影響報稅和退稅？

熱門新聞

示意圖。Image by Renkilde Copenhagen from Pixabay

含這3種成分清潔劑 專家：停用以免有害身體

2026-01-24 12:35
許多人會將太陽眼鏡留在車內，在天氣回暖前，或許應將它們取出；正如酷暑時的高溫，嚴寒季節同樣不該將某些物品留在車內。(美聯社)

天寒地凍時 不該留在車內的6項物品

2026-01-28 11:23
要從社會安全福利中獲取最大利益，關鍵在於做對事：努力工作、繳納社安稅，並依據年齡與預期壽命選擇最佳申領時機。(圖／123RF)

提防這一錯誤 以免終身少領了社安金

2026-01-29 09:12
美國量販店巨擘好市多（Costco）。(美聯社)

好市多新品上架 挑戰招牌甜點「燕尾服慕斯蛋糕」

2026-01-29 10:24
好市多（Costco）。(美聯社)

好市多4款熟食肉品 美食達人實測最推薦

2026-01-28 10:17
亞馬遜(Amazon)Prime會員有一項醫療保健管理的隱藏福利，年長者多半忘了用，這是亞馬遜藥局(Amazon Pharmacy)的服務RXPass。美聯社

亞馬遜會員一項隱藏福利 年長者多半忘了用

2026-02-01 14:37

超人氣

更多 >
九旬長者80萬存款不翼而飛 銀行不賠 這原因現轉機

九旬長者80萬存款不翼而飛 銀行不賠 這原因現轉機
言承旭被仔仔攙扶離開 網友見這一幕心痛「他真的都快碎了」

言承旭被仔仔攙扶離開 網友見這一幕心痛「他真的都快碎了」
華人家庭旅館凌晨遇ICE突襲 華人來不及求助被帶走

華人家庭旅館凌晨遇ICE突襲 華人來不及求助被帶走
冬天備這雙多用途好靴 踩著冰雪也不易滑倒

冬天備這雙多用途好靴 踩著冰雪也不易滑倒
NAU新生遭兄弟會迎新虐死 警方逮捕3人

NAU新生遭兄弟會迎新虐死 警方逮捕3人