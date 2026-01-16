我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普：政府發錢進健康儲蓄帳戶 讓民眾買保險

65歲以上6000元扣除額生效 今年退稅平均多領670元

鐵鏽地帶小鎮擊敗佛州 躍全美最佳退休地第2名

世界新聞網／輯
聽新聞
test
0:00 /0:00
示意圖。Image by Gaspard Delaruelle from Pixabay
示意圖。Image by Gaspard Delaruelle from Pixabay

「新聞與世界報導」（News & World Report）公布2026年全美最適合退休的地點排名，西維吉尼亞州的韋爾頓（Weirton）擊敗眾多普遍被認為是熱門地點的城市拿下亞軍。韋爾頓市長哈里斯（Dean M Harris）說，他很自豪韋爾頓致力於成為安全、乾淨又可負擔的城市，也是個適合所有年齡層的地方。

每日郵報（Daily Mail）報導，韋爾頓坐落於俄亥俄河畔，距離賓州和俄亥俄州的邊界只有幾分鐘路程，這個位於鐵鏽地帶的城市規模不大並以鋼鐵業為主，過去有悠久的工業歷史。

新聞與世界報導的排名評估了全美850個城市，參與的城市比往年多了幾百個，讓今年的競爭格外激烈。韋爾頓在六項退休人士高度關注的關鍵領域獲得高分而名列前茅，分別是生活品質、可負擔性、醫療品質、退休金稅、人口和55歲以上人口遷徙趨勢，以及就業市場排名。

排名指出，韋爾頓人口約1萬8315人，年齡中位數為45.5歲，家庭收入中位數為5萬8097元，失業率4.97%，房屋租金中位數548元，房價中位數12萬4746元。

對於退休人士，韋爾頓有許多活躍的社區中心，會舉辦如參訪「韋爾頓地區博物館和文化中心」的團體活動，了解該地區的古老鋼鐵產業，也有為55歲以上者配備專業運動器材、餐點、電腦、休閒活動和交通的場所。

韋爾頓還有各種活動。位於阿帕拉契山山麓的Northern Panhandle鐵路步道長約4英里，受到跑步和單車愛好者的歡迎；Tomlinson Run國家公園是露營、健行、釣魚和觀察野生動物的熱門地點，還有一些其他地方可以摘蘋果，有好幾條在鄉間秋天時能欣賞美麗風景的自駕路線。

此外，俄亥俄河可以划獨木舟、皮艇及參加河流相關的導覽，河岸的公園景色美不勝收，夏天時會有家庭在河邊釣魚和野餐。距離韋爾頓車程25分鐘的Brooke Hills公園有健行步道、運動場和野餐相關設施。

哈里斯說，他身為韋爾頓市長，很自豪韋爾頓致力確保該市安全、乾淨和可負擔，也是適合所有年齡層的城市。韋爾頓努力提供各種活動和設施，地理位置是優勢之一，到匹茲堡國際機場只要20分鐘。

一位當地居民在韋爾頓臉書社團中寫道，他永遠以身為韋爾頓人而驕傲，韋爾頓的居民是他認識的人中最努力、最有自信的人們之一。

退休金 西維吉尼亞州 釣魚

上一則

去年訪美遊客跌6% 這幾國觀光客大減

下一則

蛋白質豐富的百香果 竟也是鎂重要來源

延伸閱讀

佛州槍店老闆非法向紐約販運槍枝 被控71罪

佛州槍店老闆非法向紐約販運槍枝 被控71罪
嫌借住太久發生衝突 誤殺丈夫侄子 德州華裔女達認罪協議免坐牢

嫌借住太久發生衝突 誤殺丈夫侄子 德州華裔女達認罪協議免坐牢
嫌住太久引衝突 德州華女殺侄子一理由免坐牢

嫌住太久引衝突 德州華女殺侄子一理由免坐牢
瑞士兩地取消新年煙花表演

瑞士兩地取消新年煙花表演

熱門新聞

網友分享自己陽台種菜的建議方式。番茄示意圖，非新聞事件圖。（取材自pexels.com@Robert So）

6種「報恩菜」無限續杯 陽台種一次連吃半年

2026-01-09 19:06
美國量販店巨擘好市多（Costco）。(美聯社)

好市多熟食區新品上架 粉絲：終於等到這一天

2026-01-13 10:25
知名鞋品業者Hoka旗下Clifton 10運動鞋。圖取自Amazon.com

Hoka這款跑鞋 穿上它日走2.5萬步也不累

2026-01-09 11:23
上層階級的退休儲蓄金額普遍高於其他人，而401(k)等極具優勢的工具正是助力。(圖／123RF)

對抗通膨 美國富人多把錢放這5個地方

2026-01-15 09:14
民眾出國度假搭機時，多半循規蹈矩在機場櫃檯排隊、辦理行李托運、領取登機證，然後進關接受安檢掃描、準時搭機，然而通關安檢時「隨身行李托盤不歸位」的問題，惹來不少民怨。示意圖。美聯社

旅客機場安檢使用托盤 這行為最讓人惱火

2026-01-06 12:34
川普總統(Donald Trump)「又大又美法」(big beautiful bill)實施一系列改革下，全美許多人2026年將獲得比往年更多的退稅款，很可能創史上最大的退稅金額。（路透）

史上規模最大退稅季？專家：取決這2項因素

2026-01-11 12:35

超人氣

更多 >
台女星吳佩慈準婆婆 億萬富豪崔麗杰 被ICE逮捕

台女星吳佩慈準婆婆 億萬富豪崔麗杰 被ICE逮捕
南海衝突未停 菲律賓明起對中國公民單方面免簽

南海衝突未停 菲律賓明起對中國公民單方面免簽
好市多海鮮怎麼挑？網友推爆這幾款「不吃可惜」

好市多海鮮怎麼挑？網友推爆這幾款「不吃可惜」
詐騙老人 國會聽證指中國犯罪集團幕後操盤 北京當局默許

詐騙老人 國會聽證指中國犯罪集團幕後操盤 北京當局默許
華人城市「雪球麻糬」7美元吃到飽 排80分鐘也甘願

華人城市「雪球麻糬」7美元吃到飽 排80分鐘也甘願