鐵鏽地帶小鎮擊敗佛州 躍全美最佳退休地第2名

「新聞與世界報導」（News & World Report）公布2026年全美最適合退休的地點排名，西維吉尼亞州 的韋爾頓（Weirton）擊敗眾多普遍被認為是熱門地點的城市拿下亞軍。韋爾頓市長哈里斯（Dean M Harris）說，他很自豪韋爾頓致力於成為安全、乾淨又可負擔的城市，也是個適合所有年齡層的地方。

每日郵報（Daily Mail）報導，韋爾頓坐落於俄亥俄河畔，距離賓州和俄亥俄州的邊界只有幾分鐘路程，這個位於鐵鏽地帶的城市規模不大並以鋼鐵業為主，過去有悠久的工業歷史。

新聞與世界報導的排名評估了全美850個城市，參與的城市比往年多了幾百個，讓今年的競爭格外激烈。韋爾頓在六項退休人士高度關注的關鍵領域獲得高分而名列前茅，分別是生活品質、可負擔性、醫療品質、退休金 稅、人口和55歲以上人口遷徙趨勢，以及就業市場排名。

排名指出，韋爾頓人口約1萬8315人，年齡中位數為45.5歲，家庭收入中位數為5萬8097元，失業率4.97%，房屋租金中位數548元，房價中位數12萬4746元。

對於退休人士，韋爾頓有許多活躍的社區中心，會舉辦如參訪「韋爾頓地區博物館和文化中心」的團體活動，了解該地區的古老鋼鐵產業，也有為55歲以上者配備專業運動器材、餐點、電腦、休閒活動和交通的場所。

韋爾頓還有各種活動。位於阿帕拉契山山麓的Northern Panhandle鐵路步道長約4英里，受到跑步和單車愛好者的歡迎；Tomlinson Run國家公園是露營、健行、釣魚 和觀察野生動物的熱門地點，還有一些其他地方可以摘蘋果，有好幾條在鄉間秋天時能欣賞美麗風景的自駕路線。

此外，俄亥俄河可以划獨木舟、皮艇及參加河流相關的導覽，河岸的公園景色美不勝收，夏天時會有家庭在河邊釣魚和野餐。距離韋爾頓車程25分鐘的Brooke Hills公園有健行步道、運動場和野餐相關設施。

哈里斯說，他身為韋爾頓市長，很自豪韋爾頓致力確保該市安全、乾淨和可負擔，也是適合所有年齡層的城市。韋爾頓努力提供各種活動和設施，地理位置是優勢之一，到匹茲堡國際機場只要20分鐘。

一位當地居民在韋爾頓臉書社團中寫道，他永遠以身為韋爾頓人而驕傲，韋爾頓的居民是他認識的人中最努力、最有自信的人們之一。