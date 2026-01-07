我的頻道

太子集團創辦人陳志在柬埔寨被捕 送回中國

關閉或整修無證客緊急收容所 曼達尼令45天內制定計畫

稅務專家：客戶常犯的5個報稅錯誤

編譯周靜芝/即時報導
示意圖。Image by Steve Buissinne from Pixabay
國稅局 (IRS) 在2024年對超過1500萬份個人所得稅申報表開出約48億元的預估稅款繳納不足罰款，幾乎是兩年前的三倍。這些罰款大多源於少繳稅款，如出售獲利股票、提取退休金等。

金融服務公司創辦人哈里森（Brenton D. Harrison）表示，他發現客戶最常犯的錯誤是低估了各種財務決策會對稅收產生的影響，他見過一些人收到高達六位數的稅單；如果他們在做決定前諮詢會計師或財務顧問，這些稅款原本是可以避免的。以下是5個最容易犯的稅務錯誤，以及如何避免：

1. 忽略投資出脫的稅務影響

出脫持有不到一年的投資，收益將按普通收入課稅，稅率在10 - 37%間；若持有相同資產的時間稍長，長期資本利得稅率則會降至0%、15%或20%。其中差別很重要，以年收入12萬元者為例，1萬元的收益需繳納2400元的短期稅，而依長期稅率繳納的稅僅1500元，僅因出售時機不同，稅額便相差900元。

哈里森說，收入越高，稅收減免與稅務規劃策略就越有價值，從員工福利到投資組合配置，甚至小型企業的結構，所有因素都會影響稅務規劃。

2. 退休帳戶提款時機不當

如果在退休到73歲時處於較低的稅級，那麼在強制最低提款額 (RMD) 生效前從傳統IRA或401(k) 帳戶中提取資金通常較為有利；但另一方面，如果等待時間過長，導致強制提款額增加，則在RMD生效時，稅級可能會上升。

財務專家通常建議在退休到73歲間策略性地動用稅前帳戶，以緩和應稅收入，避免日後出現稅收衝擊。

3. 忽略稅損收割機會

如果投資價值下降，可以將其出售以抵消其他投資的收益。這種被稱為稅損收割的策略，在2024年就為自動化投資服務公司Wealthfront的客戶節省了約4983萬元。

資本損失首先用於抵銷同類型的收益，可能減少高達3000元的普通收入，未使用的虧損可以無限期結轉，但必須在年底前實現這些虧損。

4. 錯誤管理RMD

從退休到RMD生效的73歲這段時間，為許多人提供了稅務規劃的窗口。當處於較低稅級時，從傳統IRA或401(k) 帳戶中策略性地提取資金，可減少應稅收入，並避免在開始更高強制提款額時出現稅負激增。

一旦RMD生效，風險便會增加。如果錯過截止日期，國稅局將對本應提取的金額徵收25%的消費稅。如在兩年內改正錯誤，罰款將降至10%，但這仍是一筆不必損失的錢。常見的錯誤包括使用錯誤的預期壽命表或忘記未結轉的轉存，可詢問退休計劃管理人提供確切的金額。

5. 未與配偶協調財務決策

已婚夫婦常因各自處理財務而錯失規劃良機。聯合報稅可享有更寬的稅級、雙倍的資本利得稅起徵點，即使一方沒有工作，也可以為配偶開設個人退休帳戶（IRA）。

一些策略性選擇，如收入較高的一方最大限度地利用傳統退休帳戶，而收入較低的一方則向羅斯個人退休帳戶供款，可降低家庭的整體稅負。

