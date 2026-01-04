Zillow預測明年房市 這15城市漲幅最大

Zillow預測，2026年房產市場將略有緩解，屆時會因為薪資成長超過房價漲勢，全國住房可負擔性會稍微改善。美聯社

房地產資訊網站Zillow發布未來一年的房市預測，預計2025年11月至2026年11月將上漲2%，而全美300個都市圈中，漲幅最大的前三名分別為新澤西州大西洋城（Atlantic City）、伊利諾州羅克福德（Rockford）和田納西州諾克斯維爾（Knoxville）；預測也指出，展望未來，隨著抵押貸款 利率降低和可負擔性提高，房市買氣將提升。

快公司（Fast Company）報導，Zillow的經濟學家發布未來12個月的房市預測，以Zillow房價 指數預計美國房價將在2025年11月至2026年11月上漲2%。

2024年年底時，Zillow預測未來12個月房市將上漲2.6%，但全國許多區域房市比預期冷，讓Zillow數度下修數字，2025年4月調降為下降1.7%。不過到了2025下半年，Zillow開始上修數據，8月改為上漲0.4%，9月變成1.2%、10月來到1.9%，11月略降至1.5%。

雖然Zillow後來的預測都是上漲，但房市並不樂觀。Zillow預測，2026年房產市場將略有緩解，屆時會因為薪資成長超過房價漲勢，全國住房可負擔性會稍微改善。

在全國300個都市圈中，Zillow預測未來一年房價漲幅最大的都會圈前15名，第一至第五分別為大西洋城5.9%、羅克福德5.6%、諾克斯維爾5.1%、新罕布夏州康科德市（Concord）5.1%及威斯康辛州 綠灣（Green Bay）5%；第六至第十名為密西根州薩吉諾（Saginaw）4.9%、康乃狄克州紐哈芬（New Haven）4.7%、威斯康辛州艾普頓（Appleton）4.7%、威斯康辛州沃索（Wausau）4.7%及費耶特維爾（Fayetteville）4.6%；第十一至第十五名為北卡傑克森維爾（Jacksonville）4.6%、紐約州金斯頓（Kingston）4.6%、威斯康辛州簡斯維爾（Janesville）4.6%、緬因州班戈（Bangor）4.6%及田納西州莫里斯敦（Morristown）4.6%。

根據Zillow房價指數，美國房價比去年同期上漲0.01%，若對未來12個月的最新預測上漲2%實現，代表全國房價小幅加速上漲。

Zillow的報告指出，由於房市的供給量已不像疫情時那麼緊張，房價將溫和上漲，買家買房時時間和可貸款的金額會更多，而賣家仍可累積資產，只是速度比過去繁榮期慢。

報告指出，展望未來，2026年房市買氣將隨著抵押貸款利率降低和可負擔性提高而提升，成屋銷售將達430萬棟，比同期增加5.2%；預計房市經過兩年低迷後，將由東南部和西部帶領復甦。