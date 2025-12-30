八成退休族另類財務風險 專家：集中在「安全」資產 未分散投資

我的頻道

編譯廖振堯／即時報導
許多民眾臨近退休年齡時，投資方針會轉為降低風險，往往減少股票部位，改持較安全的資產，例如債券與現金。然而一項最新研究指出，這種策略可能讓退休族落入另一種危機：長期成長不足，且超過八成的退休族都暴露在此風險中。

理財網站Investopedia報導，專家警告若資產過度依賴債券與現金，可能侵蝕退休後的長期保障，因此退休族必須在投資組合中納入如股票等成長型資產，取得風險與報酬之間的平衡。

傑克森全國壽險公司(Jackson National Life Insurance Co.)研究顯示，許多投資者將過多的資金配置於現金或債券，這使他們極易受到通貨膨脹的影響，並面臨退休後資金耗盡的風險。研究發現，49%的退休人員持有近一半的現金，遠高於建議的20%的比例。

為何退休族難以做到適當分散投資

Bemiston Asset Management創辦人葛雷夫斯(Ryan Graves)表示，大多數退休族認為把大部分的錢放在債券或現金就是在避險，但通膨會蠶食它們的實質價值，「過多的現金與債券不但救不了你，反而保證你會落後。」

葛雷夫斯說他最常看到的錯誤，就是認為「現金等於安全」；其他同樣追求安全的投資人，可能過度集中於高股息股票與債券，著眼當前收入而忽略成長性。

另個問題是許多退休族過度依賴史坦普500，以為這就等於充分分散投資。但SwitchPoint Financial Planning顧問坎普(Beau Kemp)警告，史坦普500高度偏重於美國大型企業，在某些市場環境下表現可能落後，像是2000年代的小型股與新興市場表現優於大型股，「不必回顧太久就能看到美國大型股長期表現不佳時，對投資人而言有多痛苦。」

如何改善投資配置？

理財顧問都強調不同資產類別之間的平衡，坎普指出許多專家建議將三年份的退休生活支出放在低波動資產中，例如貨幣市場基金、短期債券、個別債券；若條件允許，可以提高到五年份或更久。

坎普也強調，股票投資組合內部的分散同樣重要，不僅要配置美國大型股，還應涵蓋小型股、中型股、已開發國際市場、新興市場，「這樣分散有助於退休後管理報酬順序風險(sequence of returns risk，即投資期間頭幾年報酬率低的話衝擊更高)，它能確保投資組合某部分表現不佳時，其他部分仍能發揮作用。」

退休 債券 新興市場

