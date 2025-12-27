億萬富豪庫班的購藥平台將與川普合作 民眾荷包有何好處？

我的頻道

編譯廖振堯／即時報導
電視名人、億萬富商庫班(Mark Cuban)。路透
電視名人、億萬富商庫班(Mark Cuban)2022年推出了網路藥局「Cost Plus Drugs」，目標是為目前沒有醫療保險或自付額較高的人降低處方藥成本，主要提供學名藥，也有少數原廠處方藥。而川普總統不久前宣布將推出「TrumpRx」，預計明年1月上線，這是一個由政府營運、與Cost Plus Drugs競爭的平台，讓沒有醫療保險的民眾可直接透過製藥商的直銷網站購買原廠藥，且提供折扣。現在兩個平台即將合作，理財網站GOBankingRates整理出可能帶來的影響。

庫班在20日舉行的HLTH大會主題演講中透露了合作消息，並抨擊藥品福利管理公司(pharmacy benefit manager)產業推高了美國藥品成本。Cost Plus Drugs以成本加15%的模式直接向消費者銷售特定處方藥，庫班表示該平台正分享其應用程式介面(API)，以便TrumpRx抓取價格數據。他希望在TrumpRx上展示價格能提高Cost Plus Drugs的知名度並增加客戶量，「隨著我們銷量增加，成本就會下降，患者負擔的價格也會降低。」

Cost Plus Drugs與TrumpRx的運作方式

Cost Plus Drugs透過剔除中間商、直接與製藥廠協商最優惠價格，以降低處方藥成本，主要提供學名藥也通常比原廠藥更便宜。目前該平台提供超過1000種學名藥，雖然會在製藥廠價格上加收15%的利潤，並另計人力與運送費用，但消費者透過該平台購買學名藥仍可能節省超過70%的費用。庫班的公司尚未接受所有大型保險業者，目前合作的保險公司僅20多家，但名單仍在持續擴大。

至於TrumpRx，據華爾街日報指出目前只有輝瑞(Pfizer)同意總統提出的條件，不過白宮表示仍有更多合作正在洽談中。TrumpRx目前規畫提供約300種處方藥，且全部為原廠藥。即便如此，白宮表示部分藥品價格可能大幅降低，折扣幅度約為40%至80%。TrumpRx單獨運作的主要缺點是目前不接受任何保險，這意味著92%已投保的民眾無法直接從該平台受惠。但隨著Cost Plus Drugs加入，尋求更低處方藥價格的人將多一個選擇。

如此一來價格透明度可能提升，民眾有望比較成本，做出最佳的財務選擇。多年來處方藥價格持續上升，根據國家醫學圖書館(National Library of Medicine)的一篇文章，藥品的平均零售價格為147元；而透過Cost Plus Drugs，平均可節省130元。

