20年交易數據顯示：競價購屋贏家最終多吃虧

橫跨30州20年1400萬住房交易的大型數據顯示，競價購屋的贏家，最終多以吃虧收場。

刊載於財星（Fortune）雜誌的研究報告指出，以高於賣家出價和別人搶購獲勝的「贏家」，通常多付了約8%房價，賣屋時，淨賺額也比「正常交易」的屋主少賺1.3%。可見，購屋競標的贏家，最後不見得贏，反而可能輸。

通常買到房子6.3年後，增值的利多就開始減弱，持有越久，可能轉賣價越慘，無力償付房貸的機率，也比未競價購得房屋的屋主高出1.9%。

報告指出，低收入 、非裔 和西裔買家和別人競價購屋時，更常喊出過高的價格，以地區論，紐約州 第三大城羅契斯特（ Rochester）等是「贏家的詛咒」證據最鮮明的地方。這些地區的買家最快轉賣，顯示衝動買到手的房子，無法長久滿足屋主的需求。

房市冷卻時，競價購屋又快速轉賣的經濟後果更嚴峻。今年的法拍屋比去年增加18%，可見新冠病疫結束後，以高於行情的價格搶購獲勝的贏家，如今更可能面臨財務困難。這種人又以「弱勢」族群居多，住屋供需不穩的問題，可能益形嚴重。

幸好研究人員看出，「贏家的詛咒」不是不可避免的災難。譬如，提高民眾的有關知識，加強這方面的教育宣導，提升房市的透明度等，都是解決問題的辦法。

普及理財常識，加強輔導首度購屋族，也有助冷卻競價購屋的衝動，讓大家不致付出太高的代價，買到想要的房屋。