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網路賺外快？國稅局盯著 小心短報收入

編譯陳韻涵／即時報導
許多人透過網拍副業賺外快，國稅局(IRS)今年起逐年調降副業納稅門檻並將嚴厲打擊未如實報稅的對象。路透
許多人透過網拍副業賺外快，國稅局(IRS)今年起逐年調降副業納稅門檻並將嚴厲打擊未如實報稅的對象。路透

許多人透過網拍副業賺外快，國稅局(IRS)今年起逐年調降副業納稅門檻並將嚴厲打擊未如實報稅的對象。

華爾街日報(WSJ)報導，2024年曾在網拍銷售門票、樂器，販售其他商品或提供其他服務收入逾5000元的人，今年1月理應收到1099-K稅表。

StubHub、Etsy和eBay等線上拍賣平台以前只會把相關表格發給在大多數情況下，收入逾2萬元的賣家。

然而，國稅局調降稅收門檻，代表數百萬名納稅人必須確實申報。

紐約柯斯特拉涅茲(Kostelanetz)律師事務所的刑事稅務律師斯卡拉托斯(Bryan Skarlatos)表示，「國稅局想要傳達『他們正在執行這項規定』的訊息。」

國會改革確保零工和網拍收入繳納稅賦後，此門檻本來要在2021年就降至600元。 

但因網拍平台抱怨需要額外配套措施以留存相關紀錄，以免造成混亂後，相關規定因此延後實施。

國稅局採取分階段實施的方式，自2024年納稅年度的起徵點設定為5000元，2025年調降至2500元，2026年再下調到600元。

即使沒有表格，納稅人也被要求在申報表上填寫收入，但許多人從未照辦。

許多人往往在未收到表格或國稅局通知的情況下短報(副業)收入，但幾乎沒有人謊報薪資收入，因為相關資料已詳列在W-2表格之中。

報導指出，未申報副業所得的人，可能面臨嚴厲懲罰。

國稅局已對在線上問答平台JustAnswer上，調查以專家自居並收費的納稅人，這些人大多未如實申報2017年到2020年的收入；當時如果是獸醫和機械工程師在JustAnswer回答一個問題，通常可賺取15元到25元不等。

去年12月，一名法官授權國稅局發出傳票，要求JustAnswer提供2017年到2020年的任何一年內，透過該平台賺取5000元以上收入的使用者名單，而JustAnswer顯然未寄送1099表格給使用者。

國稅局官員發出聲明表示，一名在2020年接受審計的納稅人在JustAnswer回答問題共四年，賺取逾40萬元，卻未申報。

國稅局探員另發現四名JustAnswer未申報的使用者，其中一人回答了8萬6000多題而賺取逾130萬元卻未報稅。

國稅局 報稅 華爾街

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