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退休族遠離佛羅里達 未來10年這5州成熱點

編譯陳韻涵／即時報導
示意圖。Image by Kampus Production from Pexels
示意圖。Image by Kampus Production from Pexels

微軟MSN入口網站轉載「母親的祕密生活」(Secret Life of Mom)專欄文章報導，面對現實層面的財務挑戰，退休人士正尋找更經濟實惠、稅收更低的州，藉此「放大」儲蓄。

未來十年，退休趨勢將轉變，更多老年人嚮往多元、非常規的環境。

佛州作為退休天堂的主導地位不再，德州、愛阿華州和北卡羅來納州、新罕布夏州，以及阿肯色州逐漸成為退休人士看好的地點；這五州的生活費不高、州府祭出稅收優惠，另有優質的便利設施，美國人的退休地圖正在重畫。

德州：稅收友善

德州沒有州所得稅和社會安全豁免，向來被退休人士當作首選，其中又以佛里斯科(Frisco)、艾爾帕索(El Paso)和布蘭諾(Plano)等城市因其可負擔性、犯罪率低和充滿活力的社區而受人喜愛。

理財網站GOBankingRates數據指出，前述地區是退休人士的「隱藏寶石」；此外，德州溫暖的氣候和健全的醫療基礎設施，也讓它成為長期退休計畫的強勁競爭者。

愛阿華州：生活費低、生活品質高

愛州已超越佛州，成為退休首選之地，當地以其可負擔住房、低犯罪率和優質健保系統而聞名，讓退休人士得以最大化運用儲蓄。

愛州每月平均生活費約3910元，其中醫療占622元。

Choice Mutual近期研究將愛州列為2024年最適合退休的州，其吸引力在未來十年只會繼續增加。

北卡羅來納州：低預算享受南方魅力

北卡州融合可負擔性和高品質生活，洛麗市(Raleigh)和夏洛特市(Charlotte)的平均住房成本每月不到1500元。

北卡州的所得稅低於平均值，房屋保險費率具競爭力，吸引想平價體驗南方度假氛圍的退休人士。

新罕布夏州：多重稅收優惠

新罕州的稅率在全美墊底，僅5.1%的費率對退休人士極具吸引力，該州不徵收社安福利稅，投資收入的稅率也極低。

阿肯色州：固定收入者的天堂

對於預算有限的退休人士而言，阿肯色州的負擔能力最好，年度生活費約4萬3865元，性價比(CP值)極高。

該州氣候溫和且有迷人小鎮，平均每月生活開銷約3655元，其中醫療占547元，日用品約392元。

退休 北卡羅來納州 德州

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