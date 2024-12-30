精明退休族都知道 這5類商品過聖誕節後再買

示意圖。Image by 🌸♡💙♡🌸 Julita 🌸♡💙♡🌸 from Pixabay

過來人建議，在聖誕節 假期過後再採購機票 或電子商品等產品，通常會獲得更優惠的價格。

據MSN報導，部分退休 族會等到聖誕節檔期結束後才出門血拚，因為在聖誕節促銷檔期沒有賣出的商品，到了12月26日之後往往能以大幅折扣出售。GOBankingRates採訪已退休的銀髮族，以下就是他們通常在假期過後準備購買的商品。

首先是機票。11月和12月機票價格通常會上漲，因為許多人會在這段期間前往世界各地探望家人。居住於鹽湖城的退休居民林德(Deborah Lindner)發現，聖誕節過後，新一年的機票通常會便宜許多。她說，「我過去在一月份訂機票都還滿成功的，而且能期待接下來的旅程，感覺也非常好，無論是探望家人、參加婚禮，或是度假都一樣。」

第二是住宿費用。林德補充說，「我也會替這些旅行留意飯店或Airbnb的優惠。」她發現，一到一月住宿價格也會更加實惠。這讓她能輕鬆規劃接下來一整年的行程，因為她能在機票和住宿上都拿到划算的價格。

第三則是居家用品。在黑色星期五特賣和聖誕節最後一刻的購物狂潮結束後，部分商品就會被視為過季，或在假期高峰期間銷量不如預期而出現折扣。林德表示，她發現居家用品，包括家具和家電都有非常優惠的價格，部分店家還會針對該類商品舉辦特賣會，時間通常位於1月與2月。

第四就是電子商品。「有些人認為黑色星期五才是最划算的時候，但我是在假期結束後，才以最划算的價格買到我的Amazon Echo，」住在俄勒岡州退休族的琳達．詹姆斯(Linda James)說。不過，來自鹽湖城的退休族卡爾．阿基(Carl Arky)提醒，聖誕節後才打算撿便宜並不一定都能如願，因為他原本想買一台新電視，刻意等到12月26日才出手卻發現事與願違。

「令我非常失望的是，好市多在聖誕節的隔天竟然把價格調高了，」阿基解釋道。「我到其他店家比價，結果也是一模一樣的情形。」對此，一位好市多店員認為，好市多可能利用電子產品作為「誘餌」來吸引更多人辦理會員，並在假期期間更常到店消費。

第五項是佳節裝飾品。詹姆斯說，「他們(沃爾瑪)幾乎是送這些東西，有一年，我在聖誕節後才買聖誕燈飾和聖誕樹，價格只要十一月時的幾分之一。」