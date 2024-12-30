我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州州長稱「遊民減少」 官方數據打臉：遊民數連創新高

Walmart推平替版柏金包 一個不到80元被搶購一空

精明退休族都知道 這5類商品過聖誕節後再買

編譯莊瑞萌／即時報導
示意圖。Image by 🌸♡💙♡🌸 Julita 🌸♡💙♡🌸 from Pixabay
示意圖。Image by 🌸♡💙♡🌸 Julita 🌸♡💙♡🌸 from Pixabay

過來人建議，在聖誕節假期過後再採購機票或電子商品等產品，通常會獲得更優惠的價格。

據MSN報導，部分退休族會等到聖誕節檔期結束後才出門血拚，因為在聖誕節促銷檔期沒有賣出的商品，到了12月26日之後往往能以大幅折扣出售。GOBankingRates採訪已退休的銀髮族，以下就是他們通常在假期過後準備購買的商品。

首先是機票。11月和12月機票價格通常會上漲，因為許多人會在這段期間前往世界各地探望家人。居住於鹽湖城的退休居民林德(Deborah Lindner)發現，聖誕節過後，新一年的機票通常會便宜許多。她說，「我過去在一月份訂機票都還滿成功的，而且能期待接下來的旅程，感覺也非常好，無論是探望家人、參加婚禮，或是度假都一樣。」

第二是住宿費用。林德補充說，「我也會替這些旅行留意飯店或Airbnb的優惠。」她發現，一到一月住宿價格也會更加實惠。這讓她能輕鬆規劃接下來一整年的行程，因為她能在機票和住宿上都拿到划算的價格。

第三則是居家用品。在黑色星期五特賣和聖誕節最後一刻的購物狂潮結束後，部分商品就會被視為過季，或在假期高峰期間銷量不如預期而出現折扣。林德表示，她發現居家用品，包括家具和家電都有非常優惠的價格，部分店家還會針對該類商品舉辦特賣會，時間通常位於1月與2月。

第四就是電子商品。「有些人認為黑色星期五才是最划算的時候，但我是在假期結束後，才以最划算的價格買到我的Amazon Echo，」住在俄勒岡州退休族的琳達．詹姆斯(Linda James)說。不過，來自鹽湖城的退休族卡爾．阿基(Carl Arky)提醒，聖誕節後才打算撿便宜並不一定都能如願，因為他原本想買一台新電視，刻意等到12月26日才出手卻發現事與願違。

「令我非常失望的是，好市多在聖誕節的隔天竟然把價格調高了，」阿基解釋道。「我到其他店家比價，結果也是一模一樣的情形。」對此，一位好市多店員認為，好市多可能利用電子產品作為「誘餌」來吸引更多人辦理會員，並在假期期間更常到店消費。

第五項是佳節裝飾品。詹姆斯說，「他們(沃爾瑪)幾乎是送這些東西，有一年，我在聖誕節後才買聖誕燈飾和聖誕樹，價格只要十一月時的幾分之一。」

聖誕節 機票 退休

上一則

玻璃量杯品牌PYREX與pyrex 哪個更安全、耐熱？

下一則

評比4大型郵輪公司 旅遊達人：挑選最適合自己的

延伸閱讀

凱特妃聖誕節擁抱癌友 王子、公主禮物拿到手軟

凱特妃聖誕節擁抱癌友 王子、公主禮物拿到手軟
聖塔克拉拉節日裝飾賽揭曉 8優勝者點燃歡慶氣氛

聖塔克拉拉節日裝飾賽揭曉 8優勝者點燃歡慶氣氛
聖誕節不打烊 芝城、華府中餐館座無虛席 用餐須排隊等候

聖誕節不打烊 芝城、華府中餐館座無虛席 用餐須排隊等候
錯過孩子拆聖誕禮物 她暴哭怨老公：為什麼不叫我？

錯過孩子拆聖誕禮物 她暴哭怨老公：為什麼不叫我？

熱門新聞

公寓。示意圖。Image by F. Muhammad from Pixabay

房產專家預測：這5類房屋明年底前將暴跌

2024-12-23 11:21
咖啡。Image by Couleur from Pixabay

好市多這5種咖啡豆 消費達人最推薦

2024-12-24 09:15
網友推薦兩大搭機神物。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Joan Costa）

搭長途飛機累翻天 網推「帶2搭機神物」：舒服太多

2024-12-27 19:21
雞蛋殼。Image by Juanita Mulder from Pixabay

你知道嗎？雞蛋殼對園藝花圃有5個妙用

2024-12-24 09:48
羽絨服的洗滌有講究。（中新社）

羽絨外套怎麼洗？名牌官網教「正確步驟」：錯了整件毀掉

2024-12-26 15:35
深受遊客喜愛的威尼斯，對家庭來說同樣是絕佳選擇。Image by Michelle Raponi from Pixabay

2025最佳家庭旅遊目的地 這國家意外列榜首

2024-12-26 14:25

超人氣

更多 >
4種可改善腸道健康食物 這個排名第一

4種可改善腸道健康食物 這個排名第一
12星座2025年儲蓄暴漲排行 處女存款大增、他有豐碩成果

12星座2025年儲蓄暴漲排行 處女存款大增、他有豐碩成果
精明退休族都知道 這5類商品過聖誕節後再買

精明退休族都知道 這5類商品過聖誕節後再買
川普將禁出生公民權 康州檢察長湯偉麟：我第一個提告

川普將禁出生公民權 康州檢察長湯偉麟：我第一個提告
失聯西北大學中國生找到 在德州遭邊境保護局拘留

失聯西北大學中國生找到 在德州遭邊境保護局拘留