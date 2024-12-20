我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

疑模仿槍殺健保高管嫌 密州男持刀刺傷公司總裁

WSJ：拜登被親信守護4年 遮掩衰老 部長也難見他

她退休後減去這6項花費 每月省下575元

編譯周靜芝 / 即時報導
示意圖。Image by Steve Buissinne from Pixabay
示意圖。Image by Steve Buissinne from Pixabay

想從退休生活中撙節開支，可能讓人很掙扎：是該跟有線電視說再見，或是捨棄健身房會員卡？是兩者都保留？還是兩者皆可拋？

理財網站GO Banking Rates報導，珍妮佛（Jennifer S.）是位剛從特殊教育職退休的老師；以下是她縮減的開支，以及她為什麼希望自己能早點這樣做。

1. 有線電視套裝方案 - 每月180元

珍妮佛說，她為了一些從未看過的頻道，每月花費近200元；孩子一直要她改試串流影音，但她很固執。有線電視套裝方案確實是筆大開銷，根據網路媒體CNET資料，Premium有線電視和網際網路套裝方案平均月費為217元。

2. 手機網路吃到飽 - 每月85元

當珍妮佛查看手機實際數據用量時發現，每個月大概使用2GB，但付的卻是吃到飽的費用。她說，她90%的時間都是用Wi-Fi，轉換成較省的話費方案毫無問題。

3. 健身房會員費 - 每月75元

珍妮佛說，她總是告訴自己，會去那家有游泳池與瑜珈室的高級健身房運動。但每天早上和鄰居一起散步，在客廳看YouTube做瑜珈，同樣很開心；她說，這樣一年就有900元回到她的口袋。

4. 各種串流服務 - 每月65元

珍妮佛曾訂閱Netflix、Hulu、Amazon Prime、Disney+和Apple TV+，但當她實際追蹤觀看的節目時，發現其實只經常使用其中兩項，其他的早被遺忘，但仍自動續費。和珍妮佛一樣的人不在少數，據2024年貸款機構LendingTree的調查，在付費收看串流影音的受訪者中，有25%的人訂閱了未使用的服務。

5. 有線電話 - 每月45元

珍妮佛說，她保留有線電話，以備不時之需，這讓孩子覺得她很好笑。後來她發現手機在這方面也很好用，她說，反正座機接到的都是垃圾電話。

6. 倉儲空間 - 每月125元

珍妮佛在縮小居住空間後，為租倉儲付了五年的費用。當她最後整理所有東西時，發現每年要花1500元來存放些她甚至不記得的雜物。她說，她花了一個周末的時間來清理，大部分東西給了孩子或慈善機構，「感覺如釋重負」。

每月節省總額 - 575元

過去每年「丟掉」的7000元，現在成了珍妮佛的旅遊基金。她正計畫前往義大利，這是她第一次去歐洲旅行；她說，這比花錢租個堆滿從未用過東西的倉庫好多了。

珍妮佛對其他退休人士的建議是，檢視每筆自動付款的支出，問自己它是否真的值得？許多人會陷入這類的付款模式，退休是打破這些的好時機。她也提醒，每季檢視帳單，有些公司會偷偷提高費率，指望人們不會注意；但當只有固定收入時，「每一塊錢都很重要」。

退休 義大利 貸款

上一則

聖誕應景花卉螃蟹蘭 「綠手指」不會做的5件事

下一則

別錯過了…娛樂周刊選出2024年7部最佳影片

延伸閱讀

南韓三養食品首次海外建廠 將於浙江生產「火雞麵」

南韓三養食品首次海外建廠 將於浙江生產「火雞麵」
台中全聯倉儲大火 市府開罰勒令停工

台中全聯倉儲大火 市府開罰勒令停工
找到最後5名失聯者 全聯台中倉儲大火9死

找到最後5名失聯者 全聯台中倉儲大火9死
台中全聯倉儲大火 9死7傷

台中全聯倉儲大火 9死7傷

熱門新聞

許多人逛好市多經常衍生出預想外的花費。(美聯社)

只想去好市多買個蛋奶⋯他結帳被總價嚇壞 網勸默念1咒語守荷包

2024-12-14 20:25
華人網友靠亞洲一款果凍拿下教授的胃。（取材自小紅書）

華人靠「亞洲1零食」打動美籍教授 一吃成主顧喊要再買

2024-12-16 20:47
切片甜點。Image by Дарья Яковлева from Pixabay

這9種甜點 烹飪專家：上高級餐廳絕不要點

2024-12-17 12:26
牛肉河粉湯，是意圖。Image by Bill Kasman from Pixabay

冬天是喝湯的季節 這4位廚師都推薦這2種

2024-12-13 09:48
9日，美國汽油平均價格三年多來首度跌破每加侖3元，讓近年來為通貨膨脹飆升所苦的駕駛人，在加油站買到便宜汽油的時間得以延長。路透

油價跌落3元 聖誕節前車主還會更開心

2024-12-16 09:08
示意圖。Image by congerdesign from Pixabay

詐騙電話多來自這4州 看到這些區號提高警覺

2024-12-12 12:28

超人氣

更多 >
吳奇隆劉詩詩婚變爆不停 知情好友洩真相　

吳奇隆劉詩詩婚變爆不停 知情好友洩真相　
助中共滲透美政界「反台獨」僑領孫耀寧被捕

助中共滲透美政界「反台獨」僑領孫耀寧被捕
川普2.0時代 影響居住海外退休族的3件事

川普2.0時代 影響居住海外退休族的3件事
南加非法大麻農場血腥屠殺 7亞裔命喪荒野 警公布細節

南加非法大麻農場血腥屠殺 7亞裔命喪荒野 警公布細節
這個身體距離？女星貼與拜登合照引熱議 第一夫人站超遠

這個身體距離？女星貼與拜登合照引熱議 第一夫人站超遠