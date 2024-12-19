我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

好市多出售的鹽疑遭污染 這3州宣布緊急召回

川普對強生放話：開支法案若不果決 議長寶座恐難保

川普2.0時代 影響居住海外退休族的3件事

編譯周芳苑／即時報導
示意圖。Image by cottonbro studio from Pexels
示意圖。Image by cottonbro studio from Pexels

川普(Donald Trump)再度當選，全美即將進入川普2.0時代，移居海外退休的美國籍公民生活會有三大變化，包括社安金可能增加、醫療費用增加、終結雙重課稅。

根據「財富」雜誌(Fortune)報導，選擇在美國境外退休的人數創歷史新高，許多居住國外的退休人員勢必想知道川普2.0時代下，他們的生活將受到什麼影響。

目前尚無法確定川普二度出任總統期間會有哪些具體的政策變化，但根據種種跡象研判，移居海外退休的人來說，川普2.0時代可能帶來的切身變化有三大項。

第一項：社會安全稅(Social Security Tax)免除

川普曾提到可能免除社會安全所得稅。移居海外退休人士留在口袋裡的錢變多了，相對的，美國政府所得稅收入減少。既然口袋的錢變多，在海外退休可以更輕易負擔生活費用。

社會安全管理局(Social Security Administration)數據顯示，全美約70萬名領取社安金的人居住在美國境外，川普一旦取消社會安全稅，將對目前退休人員產生廣泛的正面影響。

然而，國庫稅收收入將減少，可能使政府財務問題更嚴重，連帶對勞工產生連鎖影響。

第二項：醫療費用上漲

川普非常可能改變既有的醫療健保政策。新當選副總裁范斯(JD Vance)曾說，可能允許保險公司根據潛在健康風險對客戶進行分類，業者恐依此調整保費。

如有舊疾在身，這樣的健保策略恐導致更高醫療費用，甚至有更多保險理賠被拒絕。

如果這些情況真的發生，移居國外更具吸引力；如果已經住在海外退休，可能會更想在居住地購買私人醫療保險

第三項：終結雙重課稅(Double Taxation)

川普曾公開表示，計劃對居住在海外的美國人終結雙重徵稅。

乍聽之下確實是一大利多，但仔細一想，對退休人士來說可能差別不大，主要是因為，根據「外國收入排除法」(Foreign Earned Income Exclusion)，外籍人士可享受12萬6500元個人免稅額，但僅適用於在國外工作、賺取收入的人，不適用於社安金等其他類型收入。

因此，對退休人士來說，取消社會安全稅的實質好處更大。

退休 川普 醫療保險

上一則

廚房常見2物品 讓毛巾回復蓬鬆柔軟

下一則

英國這幾項聖誕節傳統 美國人也搞不懂

延伸閱讀

曾起訴川普盟友 紐約東區聯邦檢察官皮斯辭職

曾起訴川普盟友 紐約東區聯邦檢察官皮斯辭職
一洲焦點／無人機、杜魯多向美讓步、羅穆尼承認川普黨

一洲焦點／無人機、杜魯多向美讓步、羅穆尼承認川普黨
川普團隊多名要員入列 中國連日避答是否解除制裁

川普團隊多名要員入列 中國連日避答是否解除制裁
川普再補2刀 罵方慧蘭「十足毒害」 嘲杜魯多「加拿大州長」

川普再補2刀 罵方慧蘭「十足毒害」 嘲杜魯多「加拿大州長」

熱門新聞

許多人逛好市多經常衍生出預想外的花費。(美聯社)

只想去好市多買個蛋奶⋯他結帳被總價嚇壞 網勸默念1咒語守荷包

2024-12-14 20:25
華人網友靠亞洲一款果凍拿下教授的胃。（取材自小紅書）

華人靠「亞洲1零食」打動美籍教授 一吃成主顧喊要再買

2024-12-16 20:47
示意圖。Image by congerdesign from Pixabay

詐騙電話多來自這4州 看到這些區號提高警覺

2024-12-12 12:28
切片甜點。Image by Дарья Яковлева from Pixabay

這9種甜點 烹飪專家：上高級餐廳絕不要點

2024-12-17 12:26
牛肉河粉湯，是意圖。Image by Bill Kasman from Pixabay

冬天是喝湯的季節 這4位廚師都推薦這2種

2024-12-13 09:48
9日，美國汽油平均價格三年多來首度跌破每加侖3元，讓近年來為通貨膨脹飆升所苦的駕駛人，在加油站買到便宜汽油的時間得以延長。路透

油價跌落3元 聖誕節前車主還會更開心

2024-12-16 09:08

超人氣

更多 >
冬季財運爆發 四生肖貴人相助「賺錢運飆」

冬季財運爆發 四生肖貴人相助「賺錢運飆」
降價代表快過期了？ 破解好市多肉類13項常見迷思

降價代表快過期了？ 破解好市多肉類13項常見迷思
省電空氣又好 家中改用熱泵一年可省1200美元

省電空氣又好 家中改用熱泵一年可省1200美元
Fed決策／聯準會如期降息1碼 為何美股走跌？

Fed決策／聯準會如期降息1碼 為何美股走跌？
愛兒殺全家 劉青雲「爸爸」難做人 無盡傷痛惹淚崩

愛兒殺全家 劉青雲「爸爸」難做人 無盡傷痛惹淚崩