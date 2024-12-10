若月領2500元社安金 如何能少繳點稅？

社安金是否需繳稅以及繳多少，取決於個人在該年度的其他應稅收入。(美聯社)

在退休 時，稅務是個值得花心思關注的課題，因為無論在工作期間的儲蓄與投資 如何完善，都應盡可能多留著這些錢，這代表在規畫個人財務、提款與收入時，要盡量減少向國稅局（IRS）繳的金額。

理財網站smart asset指出，以社安金 為例，爺奶和爸媽時代，不用為他們的福利繳稅，並不代表你也不用。事實上，現在很可能50%、甚至85%的社安金需要繳稅。在1984年該項福利需納稅的規定生效時，只有極少數領取社安金者需繳稅；現在幾乎有一半的人需要繳稅，且比率逐年上升。

收入與課稅規定

社安金是否需繳稅以及繳多少，取決於個人在該年度的其他應稅收入，包括養老金、應稅退休帳戶提款、利息、博弈彩金或任何其他應稅來源。計算調整後收入、加上每年社安金的半數，再加上任何不需課稅的利息，如超過固定的限制金額，社安金便需課稅。

- 個人總收入少於2.5萬、夫妻低於3.2萬時，社安金不需課稅；

- 個人總收入在2.5萬至3.4萬、夫妻在3.2萬至4.4萬時，則50%的社安金需課稅；

- 個人總收入超過3.4萬、夫妻超過4.4萬時，則85%的社安金需課稅。

對於每月社安金為2500元的個人申報者，代表其他收入不能超過1萬元，才可避開50%的課稅標準（$2,500 x 12 x 1/2 + $10,000 = $25,000）；如果其他收入有1.9萬或更多，便會升至85%需課稅的級距。若想要減少稅額，以下是專家提供的幾項策略。

1. 羅斯轉換（Roth Conversion）

將IRA或401(k)轉換為羅斯IRA時，雖需為轉換的金額支付所得稅，但從羅斯帳戶提取的金額不會計入總收入，因此可避免社安金需繳稅。Roth帳戶中未來的收益不需繳稅，且不會要求提取最低分配額（RMD），這都是可能導致社安金需課稅的因素，最好在申領社安金前轉換。

2. 帳戶提款與延後申請社安金

透過從應稅帳戶提款並延後申領社安金，不僅可以減少或避免社安金課稅，還可在完全退休年齡至70歲之間的每一年獲得8%的增長金額。

3. 使用非課稅收入來源

保持低應課稅收入可避免繳納社安稅，包括利用現金儲備、出售資本收益較少或沒有的投資，或收益被虧損抵消的投資。另一個選擇是用稅後所得購買年金，只有收益、股息和利息需要繳稅。但在採用此策略前，需衡量長期的利弊，因為像羅斯帳戶之類的免稅帳戶，可能更有利。

4. 捐款給慈善機構

年滿73歲（1960年以後出生者為75歲），IRS堅持須開始從IRA中提取RMD。如果不需這些錢來支付生活費用，可以用它來捐給慈善機構。不過，要確保慈善機構符合資格，且捐款是直接從IRA轉出，否則仍有可能被課稅。