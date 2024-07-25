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美第2季經濟成長超強 通膨持續降溫

他今年6月買房 如何申請到利率僅2.75%的房貸？

編譯周靜芝 / 即時報導
Image by pasita wanseng from Pixabay
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布萊恩·桑基（Brian Sankey）是名退役軍官，與妻子住在肯塔基州諾克斯堡（Fort Knox）南邊的小鎮伊麗莎白（Elizabethtown），他們已在此居住15年。

商業內幕（Business Insider）報導，桑基在30多年軍旅生涯中經常搬家，對房地產市場與最理想居住地都不陌生。他表示，過去五年他們在當地買過幾棟房子，但都不適合退休生活。

桑基一家今年在結束租屋前發現一棟四臥室、四衛浴的房子，很適合全家居住，在6月以40萬元買下了它，並承擔賣方的房貸，利率2.75%，是30年固定利率、還款期剩26年。

桑基說，在找到這棟房子前，他們認為以目前高利率，不可能買到這樣一個能讓全家人幸福生活的標的；但當它出現時，感覺就像上帝給了他們一個機會。

他表示，多年前就知道退伍軍人事務部（Veterans Affairs）能為部分貸款提供擔保，以降低貸款人遭受損失的風險，但一直將之拋諸腦後。

這棟房子靠近陸軍基地，讓桑基想到賣方可能是軍人，便詢問轉讓貸款的可能。他說，起初他們不願意，覺得辦理過程太耗時，而他們想盡快賣掉房子；但約30天後，意識到很難有現金買家，便同意了桑基的提議。

「可轉讓房貸」（assumable mortgage）允許有資格的買家承擔賣家現有房貸的利率、本金餘額和其他條件。不是所有房貸都可轉讓。

對賣方來說，轉讓房貸的好處是可以更高的價格出售房屋；對桑基與妻子來說，則可以獲得更低的利率，「這是雙贏」。

桑基表示，其實過程並不複雜，因為不需要再進行房屋檢查，且使用的是同一家貸款機構，要做的只是更改合約上的名字；當然這麼做的先決條件是，得到賣方同意並獲貸款機構處理。

桑基最後找到退伍軍人聯合住房貸款公司（Veterans United Home Loans），完成了紙上作業，並獲得退伍軍人事務部的批准，交易便告成功。他說，從第一次看屋到成交，約花了六周時間，「速度超級快」。

桑基指出，多數退伍軍人都不知道可承擔原屋主的房貸。他很高興自己還記得，不但實現購屋夢，且每月房貸金額減少、有更多可自由支配的預算。

貸款 利率 退伍軍人事務部

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