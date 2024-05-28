地稅2年漲8倍 只領社安金的蒙大拿老人工作只為付稅

Image by nattanan kanchanaprat from Pixabay

理財網站Money Wise報導，正在競選蒙大拿州 下任州長的萊恩·布斯（Ryan Busse）在抖音（TikTok）發布了一段影片，揭露「寶藏之州」（Treasure State）房地產稅（property tax，簡稱地稅）令人不平的現況。影片中，68歲的柯特（Kurt）表示，他已領社安金，還在工作的唯一原因是為了要付稅。

柯特稱，在過去兩年裡，他的地稅從一年895元飆升至近8000元，漲幅約790%。他說，這就像每月向州政府付700元租金，才能住在自己的房子。蒙大拿州對老年屋主與房客實施稅收抵免，最高減免額為1150元。

柯特說，這項地稅有必要暫停，為了支付不斷增加的稅金，他不得不在本該退休 的黃金年齡繼續工作。他說，自己很固執，不想動用銀行存款來付稅。

柯特是蒙大拿州成千上萬因地稅上漲而遭受衝擊的屋主之一。他說，他們再也受不了了，這裡曾是個好地方，現在依然如此，但讓它變美好的人卻再也住不起了。

地稅會隨著時間而增加有諸多原因。首先，地稅通常是根據房屋估價的百分比來計算，因此如果房價 上漲，稅單的數字也會增加。

以柯特為例，他是在1995年買下房產，經過29年，他所擁有的房子（他未透露位於何處）無疑已增值不少。

根據聯準會經濟數據（FRED），該州人口最多的比林斯（Billings）的房價指數，1995年底的平均房價約10萬3860元，至2023年底已飆升約272%，超過38萬7000元。

從1985年以來的數據來看，比林斯與該州其他地區的房價在疫情期間與之後（2021至2023年間）增長幅度最大，當時該州移入人口激增，房市供不應求。 這與柯特抱怨他的地稅在過去幾年內飆升的情況相吻合，因為他的房產增值了。

理財專家認為，柯特與其在退休後繼續工作，不如賣掉房子、賺取資本利得，然後搬到小一點的房子，減輕付稅壓力；但柯特對這棟房子有太多感情，他並不考慮這樣做。他說，他的孩子在這裡長大、想在這裡成家，而他也打算在此終老。

蒙大拿州的其他屋主對自己的房子不像柯特那般留戀，他們可能會把賣屋與搬家視為唯一可行之道。據當地媒體「蒙大拿自由新聞」（MTFP）依財政部2022與2023年對該州95.6萬筆房產的數據分析，住宅屋主的地稅中位數今年平均上漲21%，漲幅在11%至35%間，這表示將多付98至660元稅金。