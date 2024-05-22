地稅大漲迫她買房一年就賣掉

佛州婦女塔姆拉‧蘭森去年5月在波爾克郡(Polk County)買下夢寐以求的房子，但房地產稅漲太快，逼得她不得不把房子再推回市場求售。示意圖。美聯社

佛州 婦女塔姆拉‧蘭森(Tamra Ransom)表示，自己購屋時房地產 稅一年2700元，沒想到接下來竟增加174%，變成一年7400元，讓她覺得太昂貴無法繼續住下去，迫使她購屋一年之後就得賣掉。

每日郵報報導，蘭森向地方電視台WFLA-TV表示，她去年5月在波爾克郡(Polk County)買下夢寐以求的房子，但房地產稅漲太快，逼得她不得不把房子再推回市場求售。

蘭森表示真的很沮喪，因為她把大多積蓄投入房子了。房地產稅是按房屋市值及城市稅率來估算的，假如房地產漲價，稅也走高。

蘭森表示，她買房時，稅大約2700元，當時預計會「變動些許」，可能增個幾百元到1000元。但接到新鑒價後嚇一大跳，稅竟然加了174%，意味每年房地產稅7400元。

在佛州，屋主每年要按1月1日的房子市值來評定房地產稅。評稅時按房屋大小、地點及現況，還有市場條件。

新冠疫情 後，房地產大幅增值，也意味房地產加稅，但屋主的現金困在房子裡，要繳稅很吃力。蘭森別無選擇，只能賣掉房子。

她表示，自己把儲蓄投入屋子，例如頭期款、警報系統之類，所以很沮喪；因為得賣房，那些設備投資都泡湯了，無法拿回來。

律師芬恩(Michael Finn)表示，購屋者絕對要了解這種狀況，房地產價值飆漲，尤其是湖海水濱的屋子，有些五年前購屋的人現在會發現，屋子增值了二、三倍；嫌稅金太高可以據理力爭，但減不了多少，因為房地產鑒價官辦公室很擅長估價。