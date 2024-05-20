我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

搜尋今夏最熱的美國內旅遊地點是這城市

參院報告：3家車商購買零件與新疆受迫勞工有關

專家：高通膨致中產階級焦慮 其實是缺乏財務規畫

編譯徐薏茹／即時報導
Image by Alex Barcley from Pixabay
Image by Alex Barcley from Pixabay

許多美國人開始覺得中產階級的生活方式力所不及，通貨膨脹使人悲觀，使經濟看起來遠比實際狀況還糟糕，但財務專家表示，悲觀的人可以制定財務計畫，減緩壓力。

許多人收入高達六位數，卻感覺自己遠遠落後，或是覺得經濟對他們不利。

專家指出，有些擔憂是真實存在的，另一些擔憂則可能是感覺與現實的對比，因為即使收入增長，就業情況良好，但經濟卻讓人感覺很艱難。

根據最新的定義，丕優研究中心(Pew Research Center) 2022年將中產階級美國人定義為家庭收入介於4萬8500元至14萬5500元的家庭，中產階級認為自己無法負擔傳統的中產階級生活，包括住房和舒適的退休生活。

Redfield & Wilton高級研究分析師西恩(Eoin Sheehan)認為，通膨導致許多美國人忽視美國經濟的整體實力。

經濟成長、招聘以及金融市場都很強勁，工資成長也開始超過通膨的速度。

Northwestern Mutual旗下Collins Financial的財富顧問柯林斯(Chris Collins)指出，雖然更高的成本為退休或買房帶來挑戰，但只要仔細規劃，這些目標並非遙不可及。

柯林斯猜測，大多數美國中產階級對於財務狀況感到焦慮，是因為金融衝擊疲勞，以及缺乏財務規劃。

他的客戶通常會在計算出需要為退休或達到其他財務目標儲存多少錢後開始冷靜下來，在此之前，許多人錯誤地認為他們需要永遠一直工作。

不過，這些說法並不符合許多家庭對於財務狀況的感受，這種看法在網路上四處可見，社群媒體上自認為中產階級的用戶表示，他們愈來愈覺得不夠富裕。

長期以來，美國中產階級一直對經濟感到不樂觀，但這種負面情緒似乎在近年急遽上升。

Northwestern Mutual的一項調查顯示，財務焦慮已經達到歷史新高；Primerica的調查發現，半數中產階級家庭表示他們的財務狀況「不太好」或「很差」。

對於許多中產階級家庭而言，通膨是這一感覺的核心原因，在Northwestern Mutual的調查中，51%的受訪者表示通膨是財務安全的最大障礙；在Primerica調查中，67%的家庭表示收入跟不上生活成本。

退休 就業 社群媒體

上一則

龍捲風中父母受困 9歲童跑一哩路單獨求救

延伸閱讀

拜登、川普太老？專家：媒體報導「妖魔化」老化過程

拜登、川普太老？專家：媒體報導「妖魔化」老化過程
不夠甜？ 肢體語言專家：班珍互動像朋友

不夠甜？ 肢體語言專家：班珍互動像朋友
逾60萬加州居民未領通膨紓困金 逾期將失效

逾60萬加州居民未領通膨紓困金 逾期將失效
華郵：美按慣例對賴清德就職演說做過諮詢 專家料兩岸不會公開對抗

華郵：美按慣例對賴清德就職演說做過諮詢 專家料兩岸不會公開對抗

熱門新聞

Image by Sandra Gabriel from Pixabay

他靠這個策略 每周有1.1萬元被動收入

2024-05-16 11:42
Image by Jan Vašek from Pixabay

華女環遊世界18個月卻覺疲累又空虛 才知犯了這個錯誤

2024-05-13 10:23
橄欖油。Image by Steve Buissinne from Pixabay

哈佛研究：每天喝一匙這種油 失智風險降28%

2024-05-14 09:49
Image by hartono subagio from Pixabay

這3個地方 不要用銷帳卡

2024-05-13 09:19
Image by Tumisu from Pixabay

學富人投資 開這3種帳戶

2024-05-14 09:15
公主郵輪（Princess Cruises）2026年的環球之旅，將締造該公司有史以來的新紀錄。美聯社

4個月訪28個國家 郵輪環球之旅2.5萬元起跳

2024-05-14 10:25

超人氣

更多 >
谷歌陳立人殺妻凶宅上市 開價212萬 經紀寫了1句話

谷歌陳立人殺妻凶宅上市 開價212萬 經紀寫了1句話
加州18歲少女撞警車被捕 因高顏值走紅網路 神似泰勒絲

加州18歲少女撞警車被捕 因高顏值走紅網路 神似泰勒絲
伊朗失事直升機尋獲 總統萊希、外交部長罹難

伊朗失事直升機尋獲 總統萊希、外交部長罹難
郭富城要三度當爸？ 親回「不在家不知道老婆懷三胎」…網友歪樓

郭富城要三度當爸？ 親回「不在家不知道老婆懷三胎」…網友歪樓
30年研究顯示 4種超級加工食品提高死亡率

30年研究顯示 4種超級加工食品提高死亡率