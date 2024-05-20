專家：高通膨致中產階級焦慮 其實是缺乏財務規畫

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許多美國人開始覺得中產階級的生活方式力所不及，通貨膨脹使人悲觀，使經濟看起來遠比實際狀況還糟糕，但財務專家表示，悲觀的人可以制定財務計畫，減緩壓力。

許多人收入高達六位數，卻感覺自己遠遠落後，或是覺得經濟對他們不利。

專家指出，有些擔憂是真實存在的，另一些擔憂則可能是感覺與現實的對比，因為即使收入增長，就業 情況良好，但經濟卻讓人感覺很艱難。

根據最新的定義，丕優研究中心(Pew Research Center) 2022年將中產階級美國人定義為家庭收入介於4萬8500元至14萬5500元的家庭，中產階級認為自己無法負擔傳統的中產階級生活，包括住房和舒適的退休 生活。

Redfield & Wilton高級研究分析師西恩(Eoin Sheehan)認為，通膨導致許多美國人忽視美國經濟的整體實力。

經濟成長、招聘以及金融市場都很強勁，工資成長也開始超過通膨的速度。

Northwestern Mutual旗下Collins Financial的財富顧問柯林斯(Chris Collins)指出，雖然更高的成本為退休或買房帶來挑戰，但只要仔細規劃，這些目標並非遙不可及。

柯林斯猜測，大多數美國中產階級對於財務狀況感到焦慮，是因為金融衝擊疲勞，以及缺乏財務規劃。

他的客戶通常會在計算出需要為退休或達到其他財務目標儲存多少錢後開始冷靜下來，在此之前，許多人錯誤地認為他們需要永遠一直工作。

不過，這些說法並不符合許多家庭對於財務狀況的感受，這種看法在網路上四處可見，社群媒體 上自認為中產階級的用戶表示，他們愈來愈覺得不夠富裕。

長期以來，美國中產階級一直對經濟感到不樂觀，但這種負面情緒似乎在近年急遽上升。

Northwestern Mutual的一項調查顯示，財務焦慮已經達到歷史新高；Primerica的調查發現，半數中產階級家庭表示他們的財務狀況「不太好」或「很差」。

對於許多中產階級家庭而言，通膨是這一感覺的核心原因，在Northwestern Mutual的調查中，51%的受訪者表示通膨是財務安全的最大障礙；在Primerica調查中，67%的家庭表示收入跟不上生活成本。