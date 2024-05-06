我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

不能或不愛喝牛奶？這是非牛奶的最健康選擇

紐時：華人買房被當國安威脅 佛州新法引發歧視疑慮

配偶去世 為何恐令你的信用分數降低？

編譯周靜芝 / 即時報導
研究顯示，對信用分數最不利的事情之一就是配偶去世。美聯社
研究顯示，對信用分數最不利的事情之一就是配偶去世。美聯社

研究顯示，對信用分數最不利的事情之一就是配偶去世。今日美國報（USA Today）報導，失去另一半，在情感上自然是極大的打擊，但除了面對喪偶悲痛之外，獨自生活所面臨的財務挑戰也不容忽視。

俄亥俄州立大學的調查顯示，當伴侶去世時，還活著的人信用分數會受到影響，而較低的信用分數通常會困擾失去配偶者長達兩年。這項調查凸顯了配偶去世後，可能會出現的財務困難。

配偶去世所造成的經濟損失是顯而易見、也有據可查，例如失去另一份工作收入、社安金或退休金福利；但許多與財務有關的負擔並未減輕，例如支付每月帳單、追查帳戶號碼與密碼、處理以配偶名義持有的帳戶或債務。這些一旦稍有延滯，便可能導致逾期還款與信用分數降低。

研究人員表示，當未亡伴侶不是日常支付帳單的一方時，一切都會變得更加困難；由於性別角色與壽命不同，女性遺屬容易面臨這種困境。俄亥俄州立大學公共政策教授莫爾頓（Stephanie Moulton）表示，男性配偶先於女性去世的可能性要大得多，且通常是男性配偶在支付帳單。

新冠疫情導致數十萬美國老年人失去配偶，莫爾頓與研究團隊針對50歲以上者「疫外」死亡後，伴侶所面臨的財務打擊進行調查。他們發現，存活者的信用分數（從300分到850分不等）平均下降了10分。

信用分數下降10分雖不是什麼大不了的事，但許多喪偶者的下降幅度遠較大幅，而即使是小幅下降也會讓人頭疼。

失去伴侶雖會大幅減少一些食品雜貨、機票、醫療費用等開銷，但房貸與車貸等其他費用往往維持不變。莫爾頓說，許多帳單都不會減半，因而導致財務捉襟見肘。

俄亥俄州 退休金 疫情

上一則

消費者抗通膨 助Aldi生意大好

下一則

她82歲還能跑半馬拉松 靠3習慣保持心臟健康

延伸閱讀

薪水趕不上通膨 脫離無殼蝸牛有對策

薪水趕不上通膨 脫離無殼蝸牛有對策
退休後「早早」領社安金福利？ 學者建議：愈晚領愈好

退休後「早早」領社安金福利？ 學者建議：愈晚領愈好
明年COLA估調升3% 社安金將增加

明年COLA估調升3% 社安金將增加
拖欠學貸導致社安金少領？ 參議員籲相關單位正視問題

拖欠學貸導致社安金少領？ 參議員籲相關單位正視問題

熱門新聞

Photo by Kelly Sikkema on Unsplash

手機業者折扣 55歲以上者要把握

2024-04-29 11:36
Costco。示意圖，和本新聞無關。(美聯社)

他拿買三年的印表機到Costco退款成功 遭網友抨擊

2024-04-30 20:45
花椰菜。Image by Lino Lombardi from Pixabay

專家說 這類蔬菜優於任何補品

2024-04-30 09:18
Photo by Pepi Stojanovski on Unsplash

郵輪旅行4個月 她靠什麼每月還有4萬元進帳？

2024-05-02 09:47
示意圖。Photo by Christina DiBernardo on Unsplash

地下室展開副業 夫婦生意做大現每年有450萬營收

2024-04-29 10:25
Photo by Anna Pelzer on Unsplash

想要精力充沛？營養師建議多吃這4類食物

2024-05-02 09:15

超人氣

更多 >
幸運之神最愛4生肖「賺錢沒壓力」 屬龍投資成功、他們不怕缺錢用

幸運之神最愛4生肖「賺錢沒壓力」 屬龍投資成功、他們不怕缺錢用
華婦入境洛杉磯被關「小黑屋」 因缺這份文件？

華婦入境洛杉磯被關「小黑屋」 因缺這份文件？
旱鴨子醫學生遭惡作劇推下岸 溺水近20分鐘無人營救

旱鴨子醫學生遭惡作劇推下岸 溺水近20分鐘無人營救
四大星座智商一流 雙子等同「情報蒐集機」 這類人扮豬吃老虎

四大星座智商一流 雙子等同「情報蒐集機」 這類人扮豬吃老虎
華男持2本護照入美 小黑屋盤問10小時 最終只許停留7天

華男持2本護照入美 小黑屋盤問10小時 最終只許停留7天