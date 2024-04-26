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金融市場震盪中 如何保住退休存款

編譯周靜芝 / 即時報導
Image by Tumisu from Pixabay
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股市是追求財富的主要投資工具，但有時也會在意想不到時給人帶來衝擊。雅虎財經新聞採訪了數位理財專家，提供在金融市場動盪時如何保住退休存款的三點原則。

1. 關注長期投資目標

投資研究權威機構晨星公司（Morningstar）個人理財主管班茲（Christine Benz）表示，投資者必須小心謹慎面對股市波動，從某方面來說，不需時時緊盯行情、立即作出回應；但另一方面，也要避免完全坐視不管，尤其是股市在過去15年大部分時間表現異常強勁。

班茲說，隨著年齡增長，許多退休族希望投資組合能更加保守，因此如果有一段時間沒有重新檢視資產配置，就該考慮去做。

2. 檢視年度財務規畫

理財顧問公司Blue Ocean Global Wealth執行長瑪格麗塔·程（Marguerita M. Cheng）表示，現在正是考慮財務規畫和長期目標的好時機，包括重新檢視個人財務是否處於均衡狀態，調整投資組合可有助於風險的管控，代表能承擔適當風險的水平與能力。

舉例來說，如果擔心在臨近退休時股市走勢不振，那麼這可能是重新調整退休投資組合的時機，可多保留一些現金，並從部分股票增值中獲利。這些將是退休後最初幾年的生活保障，即使市場下跌，也不必為支付生活費用而虧本賣出股票。

3. 投資組合中需包含債券

信貸公司LendingTree分析師圖明（Ken Tumin）指出，目前固定收益投資的利率較高，代表現在是將部分資產從高風險股票轉移到低風險固定收益投資（如國庫券與定存）的好時機；即使近幾個月來，這些收益有所下降，但與前幾年相比仍然算高。

圖明表示，由於通膨與經濟表現使聯準會很難在短期內降低利率，國庫券、國庫票據與銀行定存的收益率應會維持高於十多年來的水平。

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